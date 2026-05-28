Prabowo dan Macron Sepakat Dorong Solusi Dua Negara serta Kerja Sama Strategis di Berbagai Sektor

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara bagi Palestina dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, sekaligus mengumumkan rencana kerja sama di bidang pertahanan, energi bersih, pendidikan, penelitian, dan perdagangan melalui IEU‑CEPA.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pada Jumat (28 Mei 2026) di Istana Élysée, Paris, bahwa Indonesia dan Perancis memiliki posisi yang selaras dalam upaya menciptakan stabilitas di Timur Tengah melalui implementasi solusi dua negara bagi Palestina.

Dalam pernyataan yang disiarkan secara langsung dan dipantau dari Jakarta, Prabowo menegaskan bahwa perdamaian di kawasan tersebut merupakan kepentingan bersama, tidak hanya bagi negara-negara yang terlibat langsung, tetapi juga bagi keamanan energi global. Ia memuji langkah Perancis yang menjadi salah satu pelopor di antara negara-negara Eropa dan Barat untuk mendorong dukungan internasional terhadap solusi dua negara, sebuah kerangka yang menurutnya menjadi satu‑satunya jalan menuju keadilan bagi rakyat Palestina.

Presiden Prabowo menambahkan bahwa tanpa adanya keadilan bagi Palestina, tidak ada kemungkinan tercapainya perdamaian berkelanjutan di Timur Tengah. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan mengakui perdamaian yang tidak melibatkan hak-hak dasar bagi bangsa Palestina, sekaligus menyoroti pentingnya kolaborasi multilateral dalam mengatasi konflik yang berlarut‑luruh. Dalam era yang ditandai dengan konektivitas tinggi melalui kemajuan sains dan teknologi, Prabowo mengingatkan bahwa perang dan konflik tidak hanya merugikan pihak-pihak yang berseteru, melainkan juga mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan energi dunia.

Oleh karena itu, ia mengajak Perancis untuk bersama‑sama memperkuat upaya diplomasi yang inklusif, memanfaatkan mekanisme internasional, serta memfasilitasi dialog antara pihak‑pihak yang berseteru. Selain menyoroti dimensi politik dan keamanan, pertemuan bilateral tersebut juga membahas agenda kerja sama strategis di berbagai bidang. Prabowo menyampaikan rencana konkret untuk memperluas kolaborasi pertahanan, termasuk pertukaran intelijen dan pelatihan bersama, guna meningkatkan kesiapan militer kedua negara dalam menghadapi tantangan keamanan regional.

Di sektor energi, kedua pemimpin sepakat mempercepat transisi menuju energi bersih, dengan meninjau proyek‑proyek energi terbarukan dan teknologi hijau yang dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dalam bidang pendidikan dan penelitian, Indonesia dan Perancis akan mengembangkan program pertukaran akademik, beasiswa, serta kerja sama riset inovatif, khususnya dalam teknologi informasi, kesehatan, dan perubahan iklim.

Terakhir, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk mengimplementasikan Indonesia‑European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU‑CEPA) secara lebih efektif, dengan harapan meningkatkan arus perdagangan, investasi, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Dengan semangat kemitraan yang lebih kuat, kedua negara berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian dunia dan kemajuan bersama di masa depan





