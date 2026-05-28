Prabowo dan Macron Perkuat Kemitraan Strategis, Dukungan untuk Solusi Dua Negara Palestina

Dalam kunjungan kenegaraan ke Paris, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron menegaskan komitmen Indonesia dan Prancis terhadap solusi dua negara untuk Palestina serta memperkuat kerja sama strategis di bidang pertahanan, energi, dan pendidikan. Pertemuan di Istana Élysée ini juga membahas dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah dan Lebanon.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron menggelar pertemuan kenegaraan di Istana Élysée, Paris, pada Kamis (28/5/2026). Pertemuan ini fokus untuk memperkuat Kemitraan Strategis Indonesia-Prancis dan bertukar pandangan mengenai isu-isu global, terutama situasi di Timur Tengah .

Dalam pidatonya, President macron mengungkapkan penghormatannya terhadap peran dan sikap berani Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dalam upaya perdamaian kawasan. Macron secara khusus menghormati komitmen Indonesia mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai kunci penyelesaian konflik Israel-Palestina, serta dukungan terhadap kedaulatan dan perdamaian Lebanon. Ia juga menilai kedua negara memiliki visi yang sejalan dalam menjaga stabilitan global.

Presiden Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia bekerja sama dengan Prancis di berbagai sektor seperti pertahanan, energi bersih, investasi, serta pendidikan, termasuk instruksi untuk mengadakan pelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang sekolah. Pertemuan ini juga dibumbui dengan kejadian hangat dimana rakyat Prancis menyambut Presiden Prabowo dengan upacara militer di Les Invalides danNyanyian Indonesia Raya, menunjukkan rasa kasih sayang dan pengakuan terhadap kepemimpinan Prabowo.

Kedua pemimpin kemudian menyepakati langkah konkrit untuk memperdalam kerja sama bilateral dan bersama-sama mendorong resolusi damai untuk Gaza serta isu kemanusiaan lainnya, meskipun perbedaan pandangan tetap ada terkait inisiatif perdamaian tertentu seperti peran Dewan Perdamaian Gaza. Pertemuan ini menandai hubungan diplomatik yang semakin erat dan berdampak bagi kedepanan geopolitik kawasan





