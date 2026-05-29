Prabowo dan Macron Gelar Pertemuan Empat Mata, Tekankan Penguatan Kemitraan Strategis Indonesia‑Prancis

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron mengadakan pernyataan pers bersama, pertemuan bilateral, serta pertemuan empat mata untuk memperdalam kerja sama strategis di bidang ekonomi, pertahanan, sains, dan teknologi, termasuk pembentukan CEPA dan High Level Business Council.

Dalam pertemuan bilateral, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar RI untuk Republik Prancis, Mohamad Oemar. Kedua pemimpin menegaskan komitmen untuk menjadikan hubungan bilateral menjadi kemitraan global yang lebih luas dan mendalam, khususnya di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Presiden Macron menekankan bahwa Indonesia menjadi mitra strategis utama Prancis di kawasan Indo‑Pasifik.

Ia menilai kolaborasi dalam bidang pertahanan, keamanan, ekonomi, sains, dan teknologi sebagai landasan kuat bagi stabilitas regional. Salah satu contoh nyata adalah kedatangan pesawat tempur Rafale pertama di tanah air, yang Macron sebut sebagai bukti konkret kemajuan hubungan strategis kedua negara. Di sisi lain, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya sinergi bilateral dalam menghadapi ketidakpastian global, menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendorong upaya perdamaian dunia.

"Di dunia yang semakin kecil karena kemajuan sains dan teknologi, konflik tidak lagi menjadi solusi. Kedua negara harus memainkan peran positif untuk menjaga perdamaian," ujar Prabowo dalam sambutan resmi. Dalam rangka memperkuat kerangka kerja sama, Presiden Prabowo menyambut baik inisiatif Comprehensive Strategic Partnership (CEPA) yang mencakup sektor‑sektor kunci seperti investasi, inovasi, pendidikan, serta pertahanan.

Ia juga mengapresiasi dukungan Presiden Macron terhadap pembentukan France‑Indonesia High Level Business Council, sebuah forum yang diharapkan dapat meningkatkan aliran investasi, memperluas peluang bisnis, serta mempererat jaringan perusahaan antara Jakarta dan Paris. Kedua pemimpin sepakat untuk melanjutkan dialog intensif, mencakup agenda‑agenda konkret seperti pengembangan energi terbarukan, digitalisasi ekonomi, serta pelatihan militer bersama, demi menciptakan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan bersama di masa depan





