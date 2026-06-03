Prabowo Copot Pimpinan BGN, Dadan Hindayana Digantikan Nanik S Deyang

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penggantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan Nanik S Deyang. Dadan Hindayana akan digantikan oleh Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero).

Pencopotan Dadan bersama dua Wakil BGN lainnya Letjen (Purn) Lodewijk Paulus dan Irjen (Purn) Sony Sanjaya oleh Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (2/6) malam.

Prasetyo Hadi mengatakan bahwa pemerintah akan menggantikan Dadan Hindayana dengan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik S Deyang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Oktober 2024-September 2025) dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) (Juni 2025)





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Prabowo Subianto Dadan Hindayana Nanik S Deyang Badan Gizi Nasional

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