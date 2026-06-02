Prabowo Copot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN, Nanik S Deyang Jadi Pengganti

Presiden RI, Prabowo Subianto, melakukan perombakan dalam Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai penggantinya. Perombakan ini dilakukan setelah Prabowo memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan selama 1,5 tahun.

Pada Selasa, 2 Juni 2026, Presiden RI, Prabowo Subianto , melakukan perombakan dalam Badan Gizi Nasional (BGN). Ia mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dan menunjuk Nanik S Deyang sebagai penggantinya.

Selain itu, Prabowo juga menggantikan Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN dengan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Perombakan ini dilakukan setelah Prabowo memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan selama 1,5 tahun. Ia berharap pimpinan BGN yang baru dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara telah memberikan catatan kepada BGN selama 1,5 tahun, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perombakan. Salah satu catatan penting adalah masalah kedisiplinan dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) tata kelola makanan. Perjalanan karier Dadan Hindayana yang kini telah berakhir setelah dicopot Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Ia sebelumnya sempat menerima Bintang Jasa Utama





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