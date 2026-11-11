Prabowo Bicara Di Puncak HUT 15 NasDem, Kritik Pengkhianatan Di Dunia Politik

Prabowo Soal 'pengkhianatan' historis dan pentingnya kaderisasi Partai NasDem. Pidato di NasDem Tower membawa pesan berhubungan kekuasaan dan korupsi yang meluas.

Prabowo Subianto mengisi Peringatan Hari Ulang Tahun ke‑15 Partai NasDem dengan menyatakan bahwa sejarah peradaban manusia dipenuhi oleh pengkhianatan, terutama akibat godaan kekuasaan. Pidato beliau di NasDem Tower Jakarta malam Rabu menyinggung peran penting kaderisasi dalam menekan perilaku korup dalam partai politik.

Pengkhianatan Sejarah dan Kekuatan Politik

Prabowo menegaskan, "Sekali lagi, sejarah manusia tidak bebas dari pengkhianatan" karena kekuasaan yang memikat. Ia menjelaskan bahwa pengkhianatan ini bukan satu‑satu kejadian, melainkan pola yang konsisten sepanjang sejarah. Ia mengutip "power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely" yang pernah diungkap oleh Lord Acton, dan menegaskan bahwa semakin besar suatu kekuasaan, semakin besar godaan menjadi korup.

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Kaderisasi, Solusi Menghadapi Korupsi

Selanjutnya, Prabowo menolak pemikiran bahwa semua kader partai sudah bersih. Ia menegaskan perlunya proses koreksi diri dan pengawasan internal. Ia mengingatkan bahwa "kita butuh kaderisasi yang baik, dan saya kira semua partai melakukan itu". Poin ini sejalan dengan pandangan Ketua Umum NasDem, Budi Marler, tentang pentingnya pembenahan internal partai.

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Pertemuan Besar Dayakan Politik Nasional

Acara puncak HUT 15 NasDem diperkuat dengan hadirnya sejumlah tokoh politik terkemuka. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih menandai pertemuan lintas koalisi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, serta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, terlihat turut hadir. Kehadiran Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memperkuat integrasi kelembagaan. Semua pertemuan ini menunjukkan kepentingan kebijakan partai untuk mempromosikan integritas politik.

Langkah Selanjutnya dan KTT ASEAN ke-49

Di akhir pidatinya, Prabowo mengumumkan bahwa ia akan menghadiri KTT ASEAN ke‑49 yang berlangsung di Filipina. Ia menyatakan akan membawa semangat anti‑korupsi dan demokrasi ke forum multilateral. Sementara itu, partai NasDem berencana memperkuat sistem seleksi kader melalui pelatihan tambahan dan mekanisme evaluasi kinerja secara periodik.