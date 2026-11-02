Prabowo Bertemu Trump di BoP, Ahli Minta Evaluasi Keanggotaan Indonesia

Pengamat Budi Luhur menyarankan Indonesia mengevaluasi keanggotaan Board of Peace pasca pemilu Israel dan AS demi menjaga prinsip bebas-aktif.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Dalam acara tersebut, kepala negara Indonesia berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menandai momen diplomasi resmi dalam forum internasional baru tersebut.

Konteks Pertemuan Resmi Prabowo di Washington

Kehadiran Prabowo Subianto dalam forum BoP ini merupakan kelanjutan dari proses formalisasi keanggotaan Indonesia yang resmi dimulai pada 22 Januari lalu. Penandatanganan piagam keanggotaan dilakukan Presiden di sela-sela kegiatan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Pertemuan dengan Donald Trump di Washington D.C. menjadi langkah strategis awal dalam mengimplementasikan komitmen diplomasi tersebut di tingkat pelaksana.

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Evaluasi Ahli Terhadap Konsistensi Politik Israel

Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Budi Luhur, Andrea Abdul Rahman, menilai pentingnya tinjauan ulang keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza pasca perubahan konstelasi politik. Ia menekankan bahwa konsistensi dan relevansi forum perlu dievaluasi mengingat pergeseran signifikan akibat dua peristiwa pemilu besar. Pertimbangan ini sangat krusial bagi Jakarta dalam memastikan bahwa partisipasi di BoP masih relevan dengan kepentingan nasional.

Andrea menjelaskan bahwa hasil pemilu Israel menunjukkan fragmentasi politik yang serius. Komite Pemilu Pusat Israel mengumumkan bahwa tidak ada blok politik yang berhasil meraih suara mayoritas mutlak dalam parlemen. Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan luar negeri Israel ke depan cenderung rapuh dan penuh dengan kompromi politik internal yang kompleks.

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Blok yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu berhasil meraih 53 kursi di parlemen, sedangkan blok oposisi yang dipimpin oleh Gadi Eisenkot merebut 48 kursi. Partai-partai Arab mendapatkan 19 kursi. Menurut konstitusi Israel, calon kepala otoritas memerlukan minimal 61 kursi untuk mampu membentuk pemerintah. Ketidakmampuan mencapai angka ini menyebabkan dinamika pengambilan keputusan menjadi lebih sulit dan tidak konsisten.

Dampak Pemilu AS Terhadap Komitmen Washington

Situasi serupa juga diprediksi terjadi pada dinamika politik Amerika Serikat yang akan menentukan arah dukungan legislatif terhadap kebijakan luar negeri. Presiden Donald Trump telah memberikan suara lebih awal dalam pemilihan paruh waktu yang dijadwalkan pada 3 November. Langkah ini disebut akan menjadi penentu utama dalam mengarahkan politik华盛顿 ke depannya.

Pemilihan paruh waktu AS kali ini mempertaruhkan kendali atas seluruh 435 kursi di DPR dan sekitar sepertiga kursi di Senat. Saat ini, Partai Republik yang mengusung Donald Trump masih memegang mayoritas di kedua majelis tersebut. Jika Kongres terbelah oleh hasil pemilu, komitmen AS di BoP bisa menjadi lebih fluktuatif, terutama dalam isu pendanaan dan pengerahan pasukan.

Rekomendasi Prinsip Bebas-aktif untuk Indonesia

Merespons ketidakpastian politik di dua aktor utama tersebut, Andrea menyarankan agar pemerintah Indonesia kembali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keanggotaannya di BoP. Ia menekankan bahwa keanggotaan ini harus realistis dan tidak menggerus prinsip dasar diplomasi Indonesia. Forum BoP hanya akan relevan jika mampu menjaga konsistensi di tengah ketidakstabilan politik global.

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Indonesia harus menegaskan prinsip bebas-aktif dengan tetap mendukung upaya perdamaian namun tidak terjebak dalam rivalitas internal Israel maupun dinamika politik domestik Amerika Serikat. Prinsip ini bertujuan agar kebijakan luar negeri tidak terpengaruh oleh fluktuasi kekuasaan di negara-negara mitra strategis. Evaluasi ini perlu dilakukan secara objektif untuk menjaga kredibilitas diplomasi Indonesia.

Kredibilitas BoP di tengah ketidakpastian politik dua aktor utama, yaitu Israel dan Amerika Serikat, menjadi tantangan tersendiri bagi para anggotanya. Indonesia harus memastikan bahwa keanggotaannya tidak hanya bersifat simbolis, namun juga memberikan dampak nyata bagi stabilitas regional. Tekanan dari dinamika internal kedua negara tersebut dapat memengaruhi efektivitas mekanisme perdamaian yang diusung oleh forum tersebut.