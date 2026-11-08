Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Hambalang Amidai Isu Penyadapan

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kapolda di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu 8 November, di tengah wacana penyadapan ilegal.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan resmi dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau mantan Kapolri di kediaman resminya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu, tanggal 8 November. Pertemuan strategis ini diselenggarakan di tengah meningkatnya publikasi isu mengenai praktik penyadapan ilegal yang allegedly menyasar sosok Presiden Prabowo Subianto sendiri. Dalam rekaman video yang diunggah secara resmi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, terlihat jelas Presiden Prabowo Subianto menyambut langsung para mantan pemimpin tertinggi korps Bhayangkara tersebut dengan ramah dan penuh hormat.

Detail Kehadiran Mantan Kapolri

Presiden Prabowo Subianto, yang mengenakan pakaian safari berwarna cokelat khas, menyalami para tamu kehormatan satu per satu di ruang pertemuan. Para mantan pejabat tinggi kepolisian yang hadir meliputi Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, serta Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi. Hadir juga Jenderal Pol (Purn) Surojo Bimantoro, Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar, dan Jenderal Pol (Purn) Sutanto dalam rangkaian pertemuan tersebut.

Also read Prabowo pimpin pertemuan dengan 10 mantan kapolri di Hambalang

Sejumlah nama penting lainnya juga tercatat hadir dalam agenda ini, yaitu Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Jenderal Pol (Purn) Timur Pradopo, Jenderal Pol (Purn) Sutarman, Jenderal Pol (Purn) Badrodin Haiti, dan Jenderal Pol (Purn) Rusdiharjo. Kehadiran para figur senior ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih menjaga hubungan baik dan konsultasi dengan mantan pemimpin kepolisian selama periode transisi pemerintahan.

Status Idham Azis dan Konteks Pertemuan

Salah satu mantan Kapolri yang tidak terlihat dalam pertemuan tersebut adalah Jenderal (Purn) Idham Azis. Diketahui secara faktual bahwa Idham Azis menjabat sebagai Kapolri periode November 2019 hingga Januari 2021, dan resmi dilantik oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Pelantikan tersebut dilakukan untuk menggantikan posisi pendahulunya, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian, yang saat ini telah berpindah jabatan ke eksekutif sipil.

Advertisement

Keberadaan pertemuan ini menjadi sangat relevan mengingat munculnya narasi-narasi di media sosial yang mengaitkan kegiatan politik dengan isu keamanan dan privasi. Beberapa pihak mengaitkan kehadiran mantan-kapolri dengan upaya stabilisasi keamanan di tingkat nasional, meskipun hal ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh sumber pemerintah pusat sebagai respons langsung atas tuduhan tertentu.

Narasi Media Sosial dan Isu Penyadapan

Di sisi lain, isu penyadapan ilegal terus mendapatkan sorotan publik melalui berbagai platform digital. Salah satu akun Instagram dengan nama pengguna @kritikkerass mengunggah narasi yang menyebutkan adanya keterlibatan seorang menteri dengan inisial TK dalam perkara tertentu. Narasi ini memicu spekulasi dan diskusi hangat di kalangan warganet mengenai integritas aparat dan mekanisme pengawasan di pemerintahan saat ini.

Walaupun lokasi penyadapan diduga terjadi di kawasan strategis seperti Graha Pena di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, namun fakta utama dari pertemuan di Hambalang tetap pada upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar masukan dari mantan-pemimpin kepolisian. Interaksi ini menjadi simbol penting dalam konsolidasi politik internal dan peninjauan kembali strategi keamanan negara.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Pertemuan di kediaman resmi di Jawa Barat ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam penanganan isu-isu keamanan yang rumit. Dengan melibatkan tokoh-tokoh berpengalaman seperti Tito Karnavian dan yang lainnya, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan sedang menyusun pendekatan komprehensif terhadap tantangan hukum dan politik yang dihadapi.

Advertisement

Masyarakat umum diharapkan untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan dan klarifikasi atas isu-isu yang beredar di media sosial. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci dalam merespons berbagai tuduhan dan spekulasi yang muncul di ruang publik tanpa merusak proses demokrasi yang sedang berjalan.

Sebagai catatan tambahan, detail lokasi seperti alamat Graha Pena Lt.2 di Jalan Raya Kebayoran Lama No.12 menjadi konteks tambahan mengenai wilayah yang sering menjadi pusat isu, namun fokus utama tetap pada diplomasi politik di tingkat eksekutif. Kehadiran mantan-pemimpin korps Bhayangkara ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mementuhkan masukan dari generasi pertama profesionalisme kepolisian modern Indonesia.