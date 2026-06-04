Prabowo Belum Putuskan Pengganti Wamen Imipas Silmy Karim, Tugas Sementara Dipegang Menteri Agus

Presiden Prabowo belum memutuskan pengganti Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang menjadi tersangka korupsi KPK. Tugas sehari-hari sementara dijalankan Menteri Imipas Agus Andrianto. KPK mengungkap Silmy menerima Rp100 juta per minggu dari fee izin tinggal WNA dengan total Rp145,5 miliar.

Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini belum memutuskan siapa yang akan menggantikan posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ( Wamen Imipas ) Silmy Karim yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa untuk sementara tugas sehari-hari Wamen Imipas akan dijalankan langsung oleh Menteri Imipas Agus Andrianto. Keputusan mengenai pengganti definitif masih menunggu arahan presiden. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan telah berkoordinasi dengan Menteri Imipas untuk memastikan pelayanan publik di kementerian tersebut tidak terganggu. Ia juga mengapresiasi kerja keras aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

KPK mengungkapkan bahwa Silmy Karim diduga menerima jatah rutin sebesar Rp100 juta per minggu dari pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Uang tersebut diterima setiap hari Jumat sejak Silmy menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi pada tahun 2023-2024 dan berlanjut saat ia menjadi Wamen Imipas periode 2025-2026. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa Silmy memerintahkan Jaya Saputra, selaku Direktur Izin Tinggal, untuk menyetorkan uang dari pengurusan izin tinggal WNA.

Jaya kemudian memerintahkan bawahannya untuk menarik biaya ekstra dari setiap dokumen permohonan izin tinggal yang diproses. Praktik ini disebut sebagai setiap klik ada harganya. Uang yang terkumpul ditampung melalui rekening nominee yang dikelola oleh staf Subdit Izin Tinggal. Total uang yang dikumpulkan dari praktik korupsi ini mencapai Rp145,5 miliar selama periode 2022-2026.

KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, termasuk Silmy Karim, Jaya Saputra, dan beberapa pejabat lainnya. Mereka diduga melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B atau Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Silmy sendiri telah menyerahkan diri dan langsung ditahan oleh KPK. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan pejabat tinggi kementerian yang bertanggung jawab atas pelayanan imigrasi.

Pemerintah berharap proses hukum berjalan transparan dan adil tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat





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Silmy Karim KPK Korupsi Wamen Imipas Izin Tinggal

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