Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur BI Destry Damayanti menekankan sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global pada PTBI 2026.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang berlangsung pada Jumat, 27 November 2026 di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara eksplisit menyatakan rasa terima kasihnya kepada pimpinan Bank Indonesia atas terjalinnya kerja sama yang sangat baik dengan pemerintah saat ini.

Presiden Prabowo menekankan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan otoritas moneter ini membuahkan hasil nyata tanpa menggeser independensi Bank Indonesia. Hasil nyata tersebut terlihat dari ketahanan ekonomi nasional yang mampu bertahan di tengah situasi dunia yang penuh gejolak.

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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga

Data resmi mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga kuartal III-2026 mencapai angka 5,45 persen. Meskipun dalam pidato sebelumnya Presiden menyebutkan angka 5,47 persen untuk periode yang sama, keduanya mengonfirmasi tren positif yang signifikan. Angka ini membuktikan bahwa fundamental ekonomi negara memiliki daya tahan yang kuat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran otoritas keuangan, perbankan, serta para pelaku usaha. Beliau menegaskan bahwa kerja keras mereka telah menjaga ketahanan ekonomi nasional agar tidak terdampak negatif oleh ketidakpastian global yang sedang terjadi saat ini.

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Fokus Pertumbuhan di Sektor Nyata

Meskipun fondasi ekonomi kuat, Presiden meminta agar tidak ada sikap cepat puas terhadap capaian tersebut. Ia berpesan bahwa potensi bangsa Indonesia sangat besar dan memerlukan sasaran yang lebih tinggi untuk dikejar. Pemerintah berkomitmen untuk bekerja keras mencapai potensi tersebut tanpa henti.

Penekanan utama adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tumbuh di atas kertas statistik. Prabowo Subianto menegaskan bahwa manfaat ekonomi harus dirasakan langsung di pabrik, di sawah-sawah, di pasar tradisional, dan di rumah-rumah warga Indonesia sebagai cerminan kesejahteraan riil.

Strategi Sinergi Lima Kebijakan BI

Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026, otoritas moneter mengangkat tema Sinergi Menuju Indonesia yang Lebih Kuat dan Berdaya Tahan. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menilai bahwa momentum pertumbuhan tinggi ini harus dijaga melalui sinergi lima kebijakan antar pemangku kepentingan.

Sinergi pertama yang ditawarkan adalah menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai sasaran kesinambungan ekonomi jangka panjang. Langkah ini diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi seluruh sektor industri untuk beroperasi tanpa hambatan berarti.

Sinergi kedua berfokus pada penguatan ketahanan eksternal. Strategi ini bertujuan untuk meredam dampak gejolak global dengan cara mendorong ekspor produk dalam negeri serta meningkatkan daya tarik modal asing ke Indonesia. Penarikan investasi asing diharapkan dapat memberikan suntikan modal yang dibutuhkan.

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Sinergi ketiga terkait dengan peningkatan pembiayaan perekonomian dari dalam negeri maupun bersumber dari luar negeri. Fokus utamanya adalah optimalisasi Penanaman Modal Asing atau PMA untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan industri strategis di berbagai daerah.

Selanjutnya, sinergi kelima dikembangkan untuk memajukan kegiatan ekonomi daerah yang inklusif. Bank Indonesia melalui Kantor Wilayahnya akan berperan menghubungkan rantai nilai, industri besar, serta perusahaan korporasi dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.

Target Pertumbuhan dan Stabilitas Kredi

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat pada tahun 2027. Proyeksi jangka menengah ini menunjukkan potensi pencapaian pertumbuhan hingga mencapai 6 persen. Angka ini menjadi target ambisius yang harus dikejar oleh seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi.

Stabilitas ekonomi tersebut ditopang oleh ketahanan eksternal yang kuat serta laju inflasi yang masih berada dalam sasaran. Bank Indonesia memastikan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat.

Selain stabilitas makroekonomi, pembiayaan perbankan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan kredit mencapai 13,2 persen pada Oktober 2026. Angka ini menunjukkan bahwa akses permodalan bagi masyarakat dan bisnis sedang mengalir dengan lancar.