Prabowo Apresiasi Revitalisasi Pendidikan dan Ekonomi Desa di Sulawesi Tengah

Presiden Prabowo Suburto menilai positif program revitalisasi pendidikan dan ekonomi desa di Sulawesi Tengah. Ia juga mengumumkan anggaran tambahan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di Sulawesi Tengah. Pengungkapan ini disampaikan secara langsung saat Presiden menghadiri pembukaan Tanwir dan peringatan ulang tahun ke-114 organisasi Muhammadiyah di Kota Palu, pada Sabtu, 14 November 2026.

Revitalisasi Pendidikan dan Program Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa senangnya karena program-program yang menjadi bagian dari Asta Cita dapat berjalan dengan efektif di wilayah Sulawesi Tengah. Ia secara khusus menyoroti keberhasilan pelaksanaan revitalisasi fasilitas pendidikan serta pembangunan Sekolah Rakyat di beberapa kabupaten.

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Presiden Prabowo menekankan bahwa program revitalisasi pendidikan telah berjalan dengan sangat baik di wilayah tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa pembangunan tiga sekolah rintisan Sekolah Rakyat telah menampung sejumlah siswa baru sebagai bukti nyata kemajuan di sektor pendidikan dasar.

Presiden Prabowo juga menyampaikan terima kasih khusus kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, atas dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap program-program strategis tersebut. Presiden berharap kerja sama sinergis antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus berlanjut untuk mewujudkan target pembangunan nasional secara maksimal.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program-program tersebut kini sedang dalam tahap pelaksanaan yang sesuai dengan harapan pemerintah. Ia menyatakan bahwa meskipun ada tantangan, kemajuan yang terlihat menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil telah tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

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Penguatan Ekonomi Desa dan Ketahanan Pangan

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memaparkan sejumlah perkembangan signifikan terkait program prioritas pemerintah yang telah dijalankan di wilayahnya. Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga menegaskan komitmen penuh dukungan pemerintah provinsi terhadap kepemimpinan serta kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam bidang penguatan ekonomi desa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil membentuk 1.981 Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Koperasi-koperasi strategis ini tersebar merata di 13 kabupaten dan kota di seluruh wilayah Sulawesi Tengah untuk memajukan ekonomi lokal.

Dari total koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 318 gerai dilaporkan telah siap beroperasi dan melayani masyarakat secara penuh. Sementara itu, lebih dari 800 gerai lainnya masih berada dalam tahap proses pembangunan yang intensif untuk memastikan operasional yang optimal di kemudian hari.

Pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program komprehensif untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat Sulawesi Tengah secara berkelanjutan. Upaya strategis ini dilakukan melalui pencetakan sawah baru dan distribusi jutaan bibit tanaman produktif kepada petani lokal.

Program distribusi bibit tersebut mencakup tanaman bernilai ekonomi tinggi seperti durian dan kakao guna meningkatkan hasil pertanian masyarakat. Target utama dari inisiatif ini adalah meningkatkan pendapatan petani dan memastikan pasokan pangan lokal yang stabil di seluruh wilayah.

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Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Bantuan Nelayan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Sulawesi Tengah, pemerintah telah mengaktifkan sebanyak 224 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Fasilitas-fasilitas kesehatan dan gizi ini beroperasi secara rutin di berbagai titik strategis di seluruh provinsi.

Kini, fasilitas SPPG tersebut melayani hingga 561.084 penerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Jumlah penerima manfaat yang besar ini menunjukkan skala dampak program gizi pemerintah terhadap kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam sektor pendidikan, tiga sekolah rintisan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Tojo Una-Una telah resmi beroperasi. Ketiga sekolah rintisan tersebut telah menampung 342 siswa yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat lokal.

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan rencana strategis penyaluran anggaran tambahan yang akan diberikan kepada pemerintah daerah. Salah satu program prioritas yang akan menjadi perhatian utama pemerintah pusat adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa dalam waktu dekat anggaran untuk program Kampung Nelayan Merah Putih sudah dialokasikan dan akan segera dicairkan kepada pemerintah daerah. Presiden berkomitmen untuk membangun desa-desa nelayan dengan standar fasilitas dan pelayanan yang lebih baik.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, nelayan akan diurus secara khusus oleh pemerintah. Langkah historis ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan martabat para nelayan di seluruh pelosok negara.