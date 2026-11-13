Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa untuk Relawan Gugur Karhutla

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Jasa Pratama dan Nararya kepada relawan dan petugas kesehatan yang gugur atau cedera dalam penanganan karhutla, serta menjanjikan beasiswa penuh untuk anak-anak mereka.

Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada para relawan dan petugas yang tewas maupun cedera saat menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Seremoni penganugerahan tersebut dilaksanakan di Istana Bogor, Jawa Barat, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2026.

Dalam acara yang dihadiri oleh keluarga para almarhum, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan tertinggi atas pengorbanan nyawa yang diberikan oleh para pahlawan non-tunggal ini. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 96-TK Tahun 2026 yang secara resmi mengukuhkan status jasa mereka di tingkat nasional.

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Mekanisme Penghargaan dan Nomor Keputusan

Presiden Prabowo Subianto memberikan Bintang Tanda Jasa kepada 23 relawan dan petugas yang gugur dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan, bencana, serta tenaga kesehatan di berbagai daerah. Surat Keputusan penganugerahan tanda kehormatan tersebut dibacakan secara langsung oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, di hadapan para keluarga dan pejabat negara.

Berdasarkan catatan resmi yang dibacakan, Keppres RI Nomor 96-TK Tahun 2026 mengatur tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama kepada 15 relawan dan petugas yang telah gugur semasa penanganan karhutla di wilayah tertentu. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa luar biasa yang bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Selain penghargaan tertinggi untuk para pahlawan yang gugur, pemerintah juga memberikan Bintang Jasa Nararya kepada 8 tenaga kesehatan. Para tenaga kesehatan ini menerima penghargaan tersebut karena telah bertugas dan mengalami cidera serius selama mengabdi di daerah-daerah yang dilanda bencana, khususnya di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

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Profil Para Relawan dan Petugas Gugur

Daftar para penerima penghargaan mencakup berbagai profil dari seluruh penjuru nusantara, mencerminkan kerja sama nasional yang solid dalam menghadapi bencana lingkungan. Para penerima Bintang Jasa Pratama yang meninggal dunia pada tahun 2026 meliputi para relawan pemadam kebakaran provinsi, anggota militer, dan petugas kawasan konservasi hutan.

Di antara para almarhum adalah Ahmadin, seorang relawan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah yang wafat pada tanggal 30 Agustus 2026. Ia bergabung bersama Almarhum Dudi Firmansyah, seorang Letkol Cpn yang merupakan kapten pilot dan gugur dalam kecelakaan helikopter pada tanggal 4 November 2026. Keduanya mewakili berbagai elemen yang terlibat langsung di garis depan.

Para penerima penghargaan lainnya antara lain Aries Sutio Lutfhil Hadi dari Masyarakat Peduli Api Kabupaten Kotawaringin Barat yang gugur pada 30 Agustus 2026. Juga terdapat Nurdin atau Amang Udin dari relawan Barisan Pemadam Kebakaran Barito Kuala yang gugur pada 21 Oktober 2026, serta Sukaris, operator layanan operasional Kementerian Kehutanan yang menjaga Kawasan Konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan gugur pada 15 Oktober 2026.

Jasa para petugas keamanan dan staf perusahaan juga mendapat perhatian khusus. Almarhum Suraji, petugas keamanan PT Mitra Indo Permai di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, meninggal akibat luka bakar berat pada 23 Oktober 2026. Sementara itu, Akhmad Rizani dari relawan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah meninggal pada 27 Agustus 2026, dan Munawi dari masyarakat Mitra Polhut Taman Nasional Bromo Tengger Semeru wafat pada 19 Oktober 2026.

Dampak bencana juga merenggut nyawa para personel militer dan staf lapangan lainnya. Padayya, Manggala Agni Pemula dari Provinsi Sulawesi Selatan, gugur akibat tertimpa pohon tumbang pada 28 Oktober 2026 saat berjuang memadamkan karhutla di Toraja Utara. Kapten Cpn Nurhafiz Akbar R.H. gugur dalam kecelakaan helikopter pada 4 November 2026, sementara Sertu Heri Prasetyo juga gugur dalam kecelakaan serupa pada tanggal yang sama.

Jabatan-jabatan strategis lainnya juga tercatat dalam daftar pahlawan ini. Wisnu Yuda Pratama, staf PT Mitra Indo Permai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, gugur terbakar pada 15 Oktober 2026. Hendra Rony Wagiynata, Manggala Agni Pemula dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, juga gugur terbakar pada 15 Oktober 2026. Terakhir, Yayan Suyansuri, Helicopter Landing Officer BNPB, gugur dalam kecelakaan helikopter pada 8 November 2026.

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Jaminan Pendidikan untuk Anak Para Pahlawan

Sebelum memberikan tanda kehormatan, Presiden Prabowo memimpin hening cipta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada relawan dan petugas yang telah gugur dalam tugas. Tindakan simbolis ini menunjukkan empati negara terhadap keluarga duka yang kehilangan sosok andalan mereka dalam melindungi hutan dan lingkungan.

Prabowo juga memberikan santunan finansial langsung kepada keluarga yang ditinggalkan untuk menjamin stabilitas ekonomi mereka. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa saudara-saudara para pahlawan dapat hidup dengan aman dan nyaman pasca kehilangan tokoh utama keluarga.

Salah satu janji paling konkret yang disampaikan adalah jaminan pendidikan penuh untuk anak-anak para relawan dan petugas yang gugur. Presiden Prabowo mengaku telah memberikan instruksi khusus kepada para menteri dan menteriko untuk memastikan putra-putri mereka dapat memasuki sistem pendidikan terbaik di negeri ini.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa anak-anak para pahlawan tersebut akan masuk ke sekolah-sekolah elit pemerintah. Ia secara eksplisit menyebut institusi pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara, SMA Garuda, serta berbagai sekolah dasar dan menengah pertama pemerintah terbaik sebagai tujuan pendidikan yang dijamin oleh negara.

Daftar para tenaga kesehatan penerima Bintang Jasa Nararya mencakup tenaga medis dari berbagai provinsi yang berisiko tinggi. Di antaranya adalah Muhammad Lutpi Fariddudin dari Kementerian Kesehatan, Maria Atriany Juman dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, dan dr. Yona Sarah Pardede dari RSUD Aeramo, Kabupaten Nagakeo, Provinsi NTT.

Para tenaga medis lainnya yang turut menerima penghargaan adalah dr. Melinda Anastasya Irene Bella dari Puskesmas Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi NTT. Inayati Muharini, bidan dari RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, juga hadir menerima penghargaan atas jasa pengabdiannya di daerah bencana.

Doktor Siti Tari Salsa, dokter jaga IGD RSUD Muda Sedia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, melengkapi daftar tenaga kesehatan yang diakui jasanya. Penghargaan ini menyoroti peran vital sistem kesehatan dalam menangani korban dan mencegah penyebaran penyakit selama masa darurat bencana karhutla yang melanda Indonesia.