Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa kepada 23 Pahlawan Karhutla dan Tenaga Medis

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Bintang Jasa kepada 23 individu atas jasa luar biasa dalam penanganan karhutla dan pelayanan kesehatan di berbagai daerah.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa kepada 23 orang atas jasa dan pengabdian mereka yang luar biasa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, pelestarian lingkungan, serta pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Penghargaan bergengsi ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi nyata para pihak yang berisiko tinggi dalam menyelamatkan lingkungan dan nyawa.

Detail Penerima Bintang Jasa Pratama

Bintang Jasa Pratama diberikan kepada 15 orang yang telah memberikan pengabdian penuh dalam penanganan karhutla dan pelestarian lingkungan, dengan sebagian besar penerima merupakan mereka yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Para penerima ini berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari relawan pemadam kebakaran, anggota Masyarakat Peduli Api, petugas lingkungan, personel TNI, hingga tenaga medis yang bertugas di sejumlah daerah.

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Di antara penerima Bintang Jasa Pratama yang meninggal dunia adalah Dudi Firmansyah yang wafat pada 4 November sebagai Letkol Cpn (Anumerta) dan Kadeppengbangan Pusdikpenerbad Puspenerbad. Terdapat juga Aries Sutio Luthfil Hadi yang wafat pada 30 Agustus sebagai anggota Masyarakat Peduli Api Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Nurdin, seorang relawan Barisan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, wafat pada 21 Oktober dan menerima penghargaan anumerta ini. Selain itu, Suraji yang bertugas sebagai petugas keamanan PT Mitra Indo Permai di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru wafat pada 23 Oktober.

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Munawi, anggota Masyarakat Mitra Polhut Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wafat pada 19 Oktober dalam pelaksanaan tugasnya. Nurhafiz Akbar, Kapten Cpn (Anumerta) dan Pabang 2 Siud Heli Serbu II Flite Heli C Dron 31/Amur Yudha Cakti Puspenerbad, wafat pada 4 November 2026.

Wisnu Yuda Pratama, staf PT Mitra Indo Permai di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wafat pada 15 Oktober. Hendra Rony Wagiyanata, Manggala Agni Pemula Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, juga wafat pada tanggal yang sama, yaitu 15 Oktober.

Heri Prasetyo, Sertu (Anumerta) dan Ba Fourier Siud Heli Serbu I Flite Heli B Dron 31/Amur Yudha Cakti Puspenerbad, wafat pada 4 November. Sefriel Ardiansyah, staf PT Mitra Indo Permai di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wafat pada 15 Oktober.

Penerima lainnya adalah Yayan Supyansuri, Helikopter Landing Officer (HLO) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang wafat pada 8 November. Keseluruhan 15 penerima ini dihargai atas pengorbanan maksimal mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menangani bencana kebakaran.

Penghargaan untuk Tenaga Kesehatan Darurat

Selain kepada relawan dan petugas yang berjasa dalam penanganan karhutla, Bintang Jasa Nararya juga diberikan kepada delapan tenaga kesehatan atas dedikasi mereka saat menangani bencana di berbagai wilayah. Penerima penghargaan ini berasal dari sejumlah fasilitas kesehatan dan wilayah, termasuk Aceh Tamiang, Nusa Tenggara Timur, serta Kalimantan Tengah.

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Dari Nusa Tenggara Timur, Maria Atriany Juman sebagai Perawat Ahli Pertama Pemerintah Kabupaten Manggarai menerima penghargaan ini. Yona Sarah Pardede, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, juga menjadi penerima.

Maria Yosepha Pramithasari Jo, dokter spesialis anak di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, serta Melinda Anastasya Irene Bella, dokter umum di Puskesmas Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, melengkapi daftar penerima dari Nusa Tenggara Timur.

Situah Kami, tenaga kesehatan yang bertugas di Desa Sekumur, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, menerima Bintang Jasa Nararya atas jasanya. Siti Tari Salsa, dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di RSUD Muda Sedia, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, juga dianugerahi tanda kehormatan yang sama.

Dampak Sosial dan Penghormatan Negara

Anugerah Bintang Jasa kepada 23 orang ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh aparatur sipil, anggota TNI, relawan, dan tenaga kesehatan. Penghargaan ini tidak hanya menjadi simbol rasa terima kasih, tetapi juga motivasi bagi para pejuang lingkungan dan kesehatan di seluruh Indonesia.

Para penerima yang meninggal dunia dihormati secara anumerta, menegaskan bahwa pengabdian kepada negara dan lingkungan tidak pernah sia-sia. Keputusan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja para petugas lapangan yang berisiko tinggi dalam menjalankan tugas kemanusiaan dan lingkungan.