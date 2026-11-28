Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ketakutannya pada dokter dan jarum suntik saat meresmikan gedung RS Harapan Kita-Tokushukai di Jakarta, Sabtu 28 November.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan secara terbuka bahwa dirinya masih merasakan rasa gugup dan takut setiap kali melihat jarum suntik. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat meresmikan gedung baru di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita, Jakarta, pada Sabtu (28/11). Pengakuan ini mencerminkan sisi kemanusiaan dari seorang mantan perwira tinggi TNI yang pernah berpengalaman dalam operasi militer berisiko tinggi.

Ketertarikan publik pada pernyataan ini disebabkan oleh kontras yang tajam antara identitas militer Prabowo dan rasa takutnya terhadap prosedur medis dasar. Meskipun mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) ini terbiasa menghadapi tantangan fisik yang berat, rasa cemasnya terhadap dunia medis tetap terasa nyata. Hal ini menjadi bahan pembicaraan ringan di tengah acara resmi peresmian fasilitas kesehatan nasional.

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Detail Pengakuan dan Kontras Masa Lalu

Prabowo mengaku memiliki ketakutan mendalam terhadap dokter, khususnya ketika harus berhadapan langsung dengan jarum suntik. Ia menyatakan, Saya mau memberi pengakuan. Saya dulu tentara, tapi saya takut sama dokter sebetulnya, dalam pernyataannya di lokasi acara. Ungkapan ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap prosedur medis adalah hal yang sangat pribadi dan manusiawi, terlepas dari pangkat atau status seorang individu.

Presiden menjelaskan bahwa ketakutannya terhadap dokter ini berkaitan erat dengan pengalamannya selama berada di lingkungan militer. Ia menceritakan kebiasaan dokter tentara di masa lalu yang memberikan instruksi aneh kepada prajurit yang mengeluhkan sakit perut. Alih-alih memberikan penanganan medis konvensional, dokter tersebut memerintahkan prajurit untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 15 kali. Cerita ini disampaikan oleh Prabowo untuk mencairkan suasana agar kegiatan peresmian tidak berlangsung terlalu monoton dan kaku.

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Prosesi Peresmian dan Partisipasi Pejabat

Prosesi peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai dilakukan dengan simbolis melalui penekanan tombol oleh para pejabat utama. Kehadiran Presiden bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, serta Chairman Tokushukai Medical Corporation, Shinichi Higashiue, menunjukkan tingkat kolaborasi tinggi. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti resmi yang menandai beroperasinya fasilitas baru tersebut secara hukum dan fungsional.

Gedung ini merupakan hasil kerja sama strategis antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Tokushukai Medical Corporation asal Jepang. Fasilitas ini dirancang untuk memenuhi standar internasional dalam penanganan penyakit jantung. Kehadiran gedung ini dipandang sebagai langkah konkret dalam modernisasi infrastruktur kesehatan nasional, terutama untuk penyakit yang menjadi salah satu penyebab kematian utama di Indonesia.

Dampak Nyata dan Masa Depan Layanan Kesehatan

Prabowo menyampaikan bahwa kehadiran gedung tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam pengembangan sektor kesehatan nasional. Ia berharap fasilitas baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jantung di Indonesia secara signifikan. Dengan penyediaan layanan berstandar internasional, pasien diharapkan mendapatkan penanganan yang lebih cepat, akurat, dan berkualitas tinggi dibandingkan sebelumnya.

Langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan pihak swasta dan asing dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik. Keberadaan gedung di RS Harapan Kita diharapkan dapat mengurangi beban rumah sakit lain dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kardiologi mutakhir. Pembangunan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia di kancah regional maupun global.