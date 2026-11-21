Indonesia menargetkan pembangunan kota pintar di 10 lokasi melalui kerja sama dengan China, meneladan transformasi Shenzhen menjadi pusat inovasi global.

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden China Xi Jinping telah resmi membuka babak baru kerja sama strategis antara Indonesia dan China melalui kesepakatan pengembangan infrastruktur kota pintar serta pemanfaatan kecerdasan buatan. Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara tersebut berlangsung di Kylin Villa, Shenzhen, pada Jumat, 20 November 2026, yang menandai dimulainya fase implementasi konkret dalam bidang transformasi digital. Indonesia secara khusus mengambil Shenzhen sebagai model utama dalam mempercepat modernisasi layanan publik dan mengatasi tantangan kompleks perkotaan yang semakin meningkat.

Transformasi Digital Dan Model Kota Pintar

Dua sektor utama yang menjadi fokus kerja sama ini adalah pengembangan kota pintar dan ekosistem kecerdasan buatan, yang dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah menetapkan rencana ambisius untuk membangun 10 lokasi awal kota pintar masa depan sebagai langkah awal percepatan modernisasi infrastruktur. Langkah strategis ini bertujuan untuk menjawab persoalan perkotaan yang semakin rumit dengan memanfaatkan teknologi mutakhir dan data yang terintegrasi secara nasional. Shenzhen dipilih sebagai rujukan utama karena keberhasilannya yang luar biasa dalam bertransformasi dari kawasan sederhana menjadi pusat teknologi dan inovasi yang diperhitungkan di kancah global dalam beberapa dekade terakhir.

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Sukses Shenzhen Dan Visi China

Sejarah perkembangan Shenzhen memberikan teladan nyata tentang dampak visi jangka panjang, keterbukaan ekonomi, dan kerja keras dalam mencapai kemajuan teknologi yang signifikan. Pada awalnya, wilayah yang kini menjadi pusat inovasi global ini hanyalah sebuah desa nelayan yang minim infrastruktur sebelum mengalami perubahan drastis. Transformasi besar-besaran dimulai ketika pemerintah China menetapkan Shenzhen sebagai zona ekonomi khusus pada tahun 1980, yang membuka peluang luas bagi investasi asing dan aktivitas industri. Dalam perkembangannya, kota di Provinsi Guangdong ini berhasil tumbuh menjadi pusat manufaktur, elektronik, telekomunikasi, hingga perusahaan teknologi terkemuka yang menjadi salah satu ekosistem inovasi paling diperhitungkan di dunia. Presiden Prabowo menyoroti perjalanan panjang ini secara eksplisit saat menyampaikan pidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi ke-33 APEC Economic Leaders' Meeting di Shenzhen pada Kamis, 19 November 2026.

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Data Ekonomi Dan Peran Pemerintah

Kinerja industri kecerdasan buatan di Shenzhen menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sangat masif dan menjadi bukti nyata keberhasilan model pembangunan tersebut. Data yang dirilis oleh Pemerintah Kota Shenzhen mencatat bahwa pendapatan industri inti kecerdasan buatan mencapai angka sekitar 220 miliar yuan pada tahun 2025. Jumlah perusahaan kecerdasan buatan yang masuk kategori perusahaan di atas ambang skala statistik pemerintah China juga telah melampaui angka 2.600 perusahaan, menunjukkan dinamika industri yang sangat sehat. Angka-angka konkret ini menjadi indikator utama bagi Indonesia dalam menyusun strategi adaptasi teknologi yang realistis dan terukur untuk kebutuhan domestik.

Implementasi Kerja Sama Strategis

Kedua sektor strategis tersebut menjadi bagian penting dalam transformasi digital Indonesia, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab persoalan perkotaan yang semakin kompleks. Kesepakatan pengembangan 10 lokasi awal kota pintar masa depan menjadi salah satu langkah yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital nasional. Indonesia juga mulai menjajaki pembangunan kota-kota berbasis teknologi melalui kerja sama dengan China untuk memastikan transfer pengetahuan dan teknologi yang efektif. Langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan momen historis kerja sama bilateral untuk menciptakan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi dan teknologi negara. Kehadiran Presiden Xi Jinping dalam pertemuan ini menegaskan komitmen China untuk tetap menjadi mitra strategis dalam mendukung visi Indonesia maju melalui kolaborasi teknologi.