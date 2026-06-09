PPPk dan P3K PW Dinilai Aset Negara, Bukan Beban APBN

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menegaskan bahwa PPPK dan PPPK paruh waktu merupakan aset negara yang berperan dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia juga menyambut positif kesepakatan masa transisi belanja pegawai sebesar 30 persen dari APBD.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan PPPK Paruh Waktu ( P3K PW ) dinilai sebagai aset negara, bukan beban APBN . Mereka memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai daerah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya di Jakarta, Selasa (8/6). Indrajaya menekankan pentingnya jaminan keberlanjutan kerja bagi PPPK dan PPPK paruh waktu yang telah diangkat. Menurutnya, kelompok tersebut bukan beban anggaran, melainkan aset negara yang berkontribusi langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Indrajaya menyambutpositif hasil rapat koordinasi (raker) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II pada Senin (8/6), yangmana kesimpulannya menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PPPK.

Di dalam kesepakatan hasil raker, disepakati regarding masa transisi belanja pegawai sebesar 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini dianggap realistis dan konstruktif karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pelayanan publik secara optimal sambil menyelesaikan penataan ASN secara bertahap dan terukur. Dengan demikian, keberlanjutan ketenagakerjaan bagi PPPK dan P3K PW dapat terjamin, sekaligus mempertahankan kualitas layanan publik di level regional





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