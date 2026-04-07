PPP Soroti Pernyataan yang Berpotensi Picu Kegaduhan, Minta Tokoh Publik Bijak dalam Berpendapat

Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menyoroti pernyataan beberapa pihak yang dinilai tidak konstruktif dan berpotensi memicu kegaduhan. Mardiono mengajak tokoh publik untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan, menekankan pentingnya persatuan dan stabilitas nasional.

INFO NASIONAL — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Muhamad Mardiono menyoroti pernyataan dari beberapa pihak yang dianggap tidak konstruktif dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Pernyataan-pernyataan ini mengacu pada narasi yang berkembang dalam forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang diselenggarakan di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada hari Selasa, 31 Maret 2026.

Forum tersebut membahas isu bahwa Presiden tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2029. Menurut Mardiono, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, pernyataan semacam itu tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik dan mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini. Mardiono menekankan bahwa penting bagi tokoh publik untuk mempertimbangkan dampak luas dari setiap pernyataan yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Narasi yang mengarah pada delegitimasi pemerintahan yang sah dianggapnya sangat tidak tepat, terutama jika disampaikan tanpa dasar yang jelas. Mardiono menyampaikan pada hari Selasa, 7 April 2026, bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto sedang fokus menjalankan pemerintahan dan berupaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945. Mardiono menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mendukung Presiden Prabowo, karena beliau memiliki visi yang mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi mencapai kesejahteraan bersama. \Lebih lanjut, Mardiono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia masih berada dalam suasana Idul Fitri, yang seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat tali silaturahmi, dan menghadirkan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengimbau agar di bulan yang penuh berkah ini, masyarakat dapat menyajikan narasi yang menyejukkan, bukan malah memperkeruh suasana dengan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kontraproduktif. Mardiono menambahkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sedang bekerja keras untuk menghadapi berbagai tantangan, mulai dari upaya penguatan ekonomi nasional hingga menghadapi dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang. Pemerintah berupaya maksimal untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga stabilitas nasional. Oleh karena itu, Mardiono berpendapat bahwa seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan malah menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar dan merugikan. \Mardiono juga mengajak seluruh tokoh masyarakat, akademisi, dan pengamat untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan di ruang publik. Ia menekankan pentingnya mengedepankan etika, tanggung jawab, dan semangat persatuan dalam setiap penyampaian pendapat. Menurutnya, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan bangsa dan negara. Mardiono percaya bahwa dengan menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengedepankan dialog yang konstruktif, bangsa Indonesia dapat melewati berbagai tantangan dan mencapai kemajuan bersama. Ia menggarisbawahi pentingnya peran semua pihak dalam menjaga stabilitas politik dan sosial, serta membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Mardiono juga menyerukan kepada semua pihak untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan spekulatif, yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ia menekankan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk bersatu dan bekerja sama demi kemajuan Indonesia. Dengan semangat persatuan dan gotong royong, Mardiono optimis bahwa Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan dan mencapai cita-cita bersama





