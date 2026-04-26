PPN Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Ditanggung Pemerintah, Harga Tiket Diharapkan Stabil

Pemerintah menerbitkan PMK No. 24 Tahun 2026 untuk menanggung PPN tiket pesawat kelas ekonomi domestik selama 60 hari. Kebijakan ini bertujuan menekan harga tiket di tengah kenaikan harga avtur dan menjaga konektivitas antarwilayah.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil langkah signifikan dalam upaya meringankan beban masyarakat terkait dengan harga tiket pesawat . Langkah ini diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026, yang secara khusus mengatur tentang pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas harga tiket pesawat kelas ekonomi untuk seluruh rute penerbangan domestik .

Kebijakan ini dirancang sebagai respons terhadap fluktuasi harga avtur yang terus meningkat, yang secara langsung berdampak pada biaya operasional maskapai penerbangan dan berpotensi menaikkan harga tiket secara signifikan. Dengan menanggung PPN atas tarif dasar dan *fuel surcharge*, pemerintah berharap dapat menekan beban harga tiket yang harus dibayar oleh masyarakat, sehingga transportasi udara tetap terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan ini berlaku selama 60 hari, terhitung sejak satu hari setelah tanggal pengundangan peraturan tersebut.

Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi maskapai penerbangan untuk mengimplementasikan perubahan dan bagi masyarakat untuk merasakan manfaatnya. Pemerintah menyadari bahwa harga avtur merupakan komponen biaya operasional yang sangat besar, mencapai sekitar 40 persen dari total biaya. Oleh karena itu, intervensi melalui kebijakan fiskal ini dianggap sebagai langkah yang krusial untuk menjaga stabilitas harga tiket dan melindungi daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fasilitas PPN ini.

Maskapai penerbangan diwajibkan untuk melakukan pelaporan yang tertib dan transparan mengenai pemanfaatan fasilitas tersebut, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas PPN benar-benar digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, yaitu meringankan beban masyarakat dan menjaga keberlangsungan industri penerbangan. Penerbangan di luar kelas ekonomi tetap dikenakan PPN sebagaimana mestinya, sehingga fokus dukungan pemerintah tertuju pada masyarakat yang paling membutuhkan.

Kebijakan ini merupakan bagian dari serangkaian upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga energi global, khususnya harga bahan bakar pesawat. Pemerintah terus memantau perkembangan harga energi dan mengambil langkah-langkah mitigasi strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan aksesibilitas terhadap layanan transportasi. Selain PMK 24/2026, pemerintah juga telah menetapkan penyesuaian *fuel surcharge* melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026.

Penyesuaian ini menetapkan *fuel surcharge* sebesar 38 persen untuk pesawat jet maupun propeler, meningkat dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler. Kombinasi antara pembebasan PPN dan penyesuaian *fuel surcharge* diharapkan dapat menjaga kenaikan tarif penerbangan domestik pada kisaran 9 persen hingga 13 persen. Pemerintah meyakini bahwa dengan langkah-langkah ini, industri penerbangan nasional dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan tanpa harus membebani masyarakat dengan harga tiket yang terlalu tinggi.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan industri penerbangan. Pemerintah memahami bahwa konektivitas antarwilayah sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau merupakan prioritas utama.

Lebih lanjut, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait, termasuk maskapai penerbangan, regulator, dan masyarakat, untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Maskapai penerbangan diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas PPN ini secara bertanggung jawab dan transparan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan masukan dan umpan balik mengenai pelaksanaan kebijakan ini. Pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran yang konstruktif untuk terus meningkatkan efektivitas kebijakan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, tetapi juga untuk mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan global. Industri penerbangan merupakan sektor yang penting bagi perekonomian Indonesia, karena menciptakan lapangan kerja dan mendukung sektor pariwisata.

Dengan menjaga industri penerbangan tetap sehat dan berkelanjutan, pemerintah berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menyadari bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan perlu didukung oleh upaya-upaya jangka panjang untuk mengatasi masalah kenaikan harga energi. Pemerintah akan terus berupaya mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, termasuk melalui diversifikasi sumber energi dan peningkatan efisiensi energi





