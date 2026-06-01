PPh Final 0,5% Hanya untuk OP, Perseroan Perorangan, dan Koperasi

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menghapus pemberian Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% bagi CV, firma, PT, dan BUMDes. Fasilitas tarif final kini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan satu orang, dan koperasi dengan peredaran bruto maksimal Rp 4,8 miliar. Kelompok usaha yang sebelumnya eligible tetap dapat menggunakan tarif tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam PP 55/2022. Pemerintah juga menetapkan beberapa pengecualian bagi kasus-kasus tertentu.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Aturan baru ini mengatur kembali penerapan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% yang awalnya berlaku untuk berbagai bentuk usaha termasuk persekutuan komanditer (CV), firma, perseroan terbatas (PT), dan badan usaha milik desa (BUMDes).

Pasal 57 ayat (1) PP 20/2026 menyatakan bahwa PPh Final 0,5% hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, serta koperasi dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Artinya, CV, firma, PT, dan BUMDes dikecualikan dari tarif final tersebut mulai berlakunya aturan baru.

Namun, kelompok usaha yang sebelumnya masuk dalam kategori PPh Final 0,5% berdasarkan PP 55/2022 masih dapat memanfaatkan fasilitas tersebut hingga batas waktu tertentu yang diatur dalam peraturan sebelumnya, selama memenuhi seluruh kriteria. Yakni, jika jangka waktu penerapan tarif final belum berakhir, maka pajak yang bersifat final dapat dikenai sampai dengan batas waktu tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal II huruf e PP 20/2026.

Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah kasus khusus di mana wajib pajak memilih untuk dikenai tarif umum sesuai UU PPh, atau telah menerima penghasilan melebihi Rp 4,8 miliar, atau terkait dengan pravinsial bebas, kawasan ekonomi khusus, atau telah melewati masa empat tahun sejak pendaftaran bagi koperasi. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menyederhanakan perpajakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki struktur organisasi tertentu, sementara usaha yang lebih kompleks tetap tunduk pada sistem perpajakan normale





