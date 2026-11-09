PPh 21 Ditanggung Pemerintah hingga Gaji 10 Juta, BSU untuk Gaji di Bawah 3 Juta

Pemerintah menyalurkan PPh 21 DTP untuk gaji hingga Rp 10 juta dan BSU tunai untuk pekerja di bawah Rp 3 juta, dengan target realisasi November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara resmi mengumumkan kebijakan fiskal baru yang mencakup dua skema perlindungan ekonomi bagi kelas menengah dan pekerja berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran PPh 21 DTP dan Bantuan Subsidi Upah, dengan target realisasi pada November 2026 di Jakarta.

Mekanisme PPh 21 DTP dan Jangkauan Gaji 10 Juta

Kebijakan Penanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21 Ditanggung Pemerintah) atau PPh 21 DTP berlaku khusus untuk pekerja dengan penghasilan bruto hingga Rp 10 juta per bulan. Airlangga Hartarto menjelaskan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin, 9 November 2026, bahwa skema ini berbeda total dengan program bantuan langsung tunai yang menyasar kelompok berpenghasilan lebih rendah. PPh 21 DTP berfungsi sebagai insentif pajak agar beban kerja kelas menengah dapat berkurang, sehingga pendapatan bersih mereka tetap stabil di tengah tekanan ekonomi global.

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Dalam konteks aksesi Indonesia ke Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Airlangga menekankan bahwa perlindungan fiskal ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur ekonomi domestik. Pemerintah tidak ingin ada celah bagi pekerja dengan gaji menengah atas batas Rp 10 juta untuk menanggung beban pajak yang berat. Dengan demikian, skema ini secara langsung meningkatkan daya beli barang dan jasa yang dikonsumsi oleh jutaan tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Fokus Bantuan Subsidi Upah untuk Gaji di Bawah 3 Juta

Sementara itu, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) difokuskan secara ketat pada pekerja bergaji di bawah Rp 3 juta. Airlangga Hartarto menegaskan bahwa semua pekerja dengan penghasilan di bawah ambang batas Rp 3 juta tersebut wajib mendapatkan bantuan ini tanpa terkecuali. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sedang dalam proses intensif untuk memutakhirkan data calon penerima bantuan agar tidak ada yang terlewat dalam penyaluran.

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Integrasi antara BSU dan PPh 21 DTP menciptakan dua jaring pengaman ekonomi yang saling melengkapi. BSU memberikan bantuan tunai langsung untuk menjaga kelangsungan hidup dasar pekerja berpenghasilan sangat rendah, sedangkan PPh 21 DTP menjaga stabilitas finansial pekerja kelas menengah. Sinergi kedua program ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan di berbagai sektor industri.

Proses Teknis Pencairan Anggaran oleh Kementerian Keuangan

Proses teknis pencairan anggaran untuk kedua skema tersebut kini sedang digodok secara rinci di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran bantuan tersebut dapat terealisasi sepenuhnya pada bulan November 2026. Hal ini memerlukan koordinasi ketat antar kementerian untuk memastikan data penerima akurat dan anggaran tersedia tepat waktu.

Kementerian Keuangan akan memastikan bahwa mekanisme penyaluran dana berjalan efisien dan transparan. Dengan target bulan November 2026, pemerintah berharap dampak positif dari peningkatan daya beli ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat sebelum akhir tahun anggaran. Proses verifikasi data di Kemenaker dan penyiapan regulasi teknis di Kemenkeu menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ini.

Konteks Aksi di Kawasan Sudirman dan Klarifikasi Hoaks

Keputusan ini diambil seiring dengan dinamika sosial ekonomi yang terlihat di berbagai kawasan perkantoran, termasuk Kawasan Sudirman di Jakarta, di mana karyawan terlihat bergegas dalam rutinitas harian mereka. Kebijakan fiskal ini bertujuan memberikan ketenangan bagi para pekerja yang menjalani aktivitas tersebut. Pemerintah juga secara proaktif meredam penyebaran hoaks seputar perpajakan, termasuk klarifikasi mengenai transfer antarbank dan dompet digital yang akan dikenai pajak mulai 9 November 2026.

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Klarifikasi ini penting untuk mencegah kebingungan publik mengenai skema pajak baru. PPh 21 DTP dan BSU adalah instrumen terpisah yang tidak berkaitan langsung dengan pajak transfer digital. Dengan informasi yang akurat, masyarakat dapat memahami perbedaan antara insentif gaji dan kewajiban perpajakan transaksi digital, sehingga kebijakan pemerintah dapat dijalankan dengan dukungan penuh dari seluruh lapisan pekerja di Indonesia.