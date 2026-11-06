PPBMN Kemenkesmin Raih Peringkat Dua Anugerah Reksa Bandha 2026

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kemenkesmin meraih peringkat kedua dalam kategori lelang wajib di Anugerah Reksa Bandha 2026 yang diserahkan di Jakarta pada November 2026.

Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara atau PPBMN di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM berhasil meraih posisi kedua dalam ajang penghargaan bergengsi Anugerah Reksa Bandha 2026. Penghargaan ini diserahkan secara resmi dalam rangkaian acara puncak peringatan Hari Kekayaan Negara ke-20 yang diselenggarakan di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026).

Rakhmawati, selaku Kepala PPBMN Kementerian ESDM, mengonfirmasi bahwa pencapaian ini diraih dalam Kategori Pemohon Lelang Non-Eksekusi Wajib Kelompok 2. Dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, Rakhmawati menjelaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen kuat Kementerian ESDM dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Hal ini sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan lelang secara signifikan.

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Mekanisme Penghargaan dan Kriteria Penilaian

Menurut Rakhmawati, Anugerah Reksa Bandha 2026 bukanlah sekadar bentuk pengakuan simbolis, melainkan wujud nyata dari dedikasi Kementerian ESDM dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola barang milik negara serta pelayanan lelang telah berjalan secara optimal. Pencapaian ini diraih melalui kerja keras seluruh jajaran pegawai dalam mengelola aset negara secara tertib dan akuntabel.

Evita Manthovani, Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan, menekankan bahwa Anugerah Reksa Bandha memiliki fungsi strategis yang melampaui sekadar apresiasi seremonial. Penghargaan ini menjadi penegasan kuat atas pentingnya akuntabilitas fiskal dan kedisiplinan dalam pengelolaan barang milik negara. Para penerima penghargaan secara otomatis dinyatakan telah menyatakan komitmen publik bahwa standar profesionalisme dan integritas telah tercapai dan harus terus dijaga.

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Pengaruh terhadap Standar Profesionalisme Nasional

Evita Manthovani menambahkan bahwa para penerima penghargaan ini akan menjadi rujukan utama bagi para pemangku kepentingan lainnya di sektor pengelolaan kekayaan negara. Mereka juga akan menjadi objek pengawasan bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Kementerian Keuangan serta lembaga pemeriksa independen. Tujuannya adalah untuk menilai konsistensi tata kelola aset negara di berbagai instansi pemerintah secara berkelanjutan.

Proses penilaian yang dilakukan mencakup aspek-aspek krusial seperti keakuratan data, kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, optimalisasi nilai aset, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi dari lembaga pengawasan. Penilaian yang ketat ini memastikan bahwa standar yang dicapai oleh para pemenang tetap terjaga dan relevan dengan perkembangan zaman.

Komitmen Jangka Panjang dan Dampak Sosial

Rakhmawati menyatakan bahwa penghargaan ini membawa amanah besar untuk terus menjadikan PPBMN sebagai entitas dalam ekosistem pengelolaan kekayaan negara yang taat regulasi. Fokus utama adalah memastikan bahwa setiap proses pengelolaan aset memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan harapan Kementerian Keuangan agar sinergi lintas instansi dalam tata kelola kekayaan negara terus diperkuat.

Kementerian ESDM bertekad untuk terus menjaga pengelolaan barang milik negara dan pelayanan lelang agar tetap transparan, akuntabel, dan profesional. Rakhmawati menyebut bahwa penghargaan Anugerah Reksa Bandha 2026 ini merupakan dorongan kuat bagi seluruh jajaran untuk tidak kompromi dalam menjaga standar tinggi tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar terhadap pengelolaan aset negara di Indonesia.