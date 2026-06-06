PPAPT Siapkan Skema Beasiswa Parsial KIP Kuliah

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) mengatakan saat ini tengah menyiapkan skema beasiswa parsial lewat program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Skema beasiswa parsial ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan.

Data pendaftar KIP Kuliah yang eligible dan tidak eligible saat ditampilkan PPAPT dalam rapat dengan Komisi X DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti saintek) mengatakan saat ini tengah menyiapkan skema beasiswa parsial lewat program bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Plt Kepala PPAPT, Sandro Mihradi, mengatakan skema beasiswa parsial ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Data mahasiswa yang mengajukan pendaftaran KIP Kuliah bersaman dengan pendaftaran dua jalur Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2026 telah direkap PPAPT.

Pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), pendaftar KIP kuliah yang lulus seleksi berjumlah 64.471 orang, dengan 33.045 orang yang eligible untuk mendapatkan KIP Kuliah dan 31.426 orang yang dinyatakan non-eligible. Sementara pada jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), pendaftar KIP kuliah 86.118 orang, dengan 39.662 orang yang eligible dan 46.456 orang yang non-eligible. PPAPT menemukan fakta bahwa dari angka yang non-eligible KIP Kuliah tersebut terdapat 6.695 pelajar yang terdaftar dalam desil 5.

Begitu juga pada jalur SNBT, 9.697 orang dari 46.456 pelajar yang non-eligible juga terdaftar dalam desil 5. Sehingga total pelajar dari desil 5 ada sekitar 15.000 orang. Sandro juga menghimbau kepada pimpinan PTN-PTN untuk mengalokasikan UKT-nya yang paling rendah, yaitu UKT 1 atau 2, untuk mahasiswa dari desil 5. Sandro menjelaskan bahwa kriteria penerimaan KIP Kuliah adalah dari kategori sangat miskin sampai dengan rentan miskin, atau diklasifikasikan sampai desil 1.

Namun, pelajar dari desil 5 belum memungkinkan untuk mendapatkan bantuan KIP Kuliah karena masalah dana. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Kelola Uang Saku KIP Kuliah Jadi Modal Bisnis, Rasyiid Tetap Bisa Lulus 3,5 Tahun di Umsura.

Cara Daftar KIP Kuliah 2026 untuk Jalur Mandiri, Kuliah Gratis sampai Lulus. Cek Jurusan, Syarat dan Jadwal Pendaftaran Politeknik Agraria STPN 2026. Retensi Serdos dan Hak Dosen Berkembang. Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

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