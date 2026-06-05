PP No.24/2026 Tetapkan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis Melalui BUMN Ekspor

Pemerintah mengatur ekspor batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy melalui BUMN Ekspor, dengan mekanisme satu pintu, harga jual, dan margin yang ditetapkan oleh BUMN untuk mendukung stabilitas ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan regulasi baru yang mengatur ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui satu pintu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juni 2026.

Aturan ini dikeluarkan dengan landasan konstitusional Pasal 33 Undang‑Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam adalah kekayaan bangsa yang dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar‑besar kemakmuran rakyat. Pertimbangan lain yang dijabarkan dalam PP menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasokan dalam negeri, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah produk, serta menjamin keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pengelolaan ekspor yang terpusat dan terkontrol untuk komoditas yang dianggap strategis bagi kepentingan nasional





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PP 24/2026 Ekspor SDA Strategis BUMN Ekspor Kebijakan Sumber Daya Alam Stabilitas Ekonomi

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