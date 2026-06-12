PP IKA UNJ Bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk Rencana Kerjasama Strategis

Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta (PP IKA UNJ) dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menyusun rencana kerjasama strategis di berbagai bidang. Demikian disampaikan Ketua Umum PP IKA UNJ, Sugeng Suparwoto saat bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Jumat 12 Juni 2026.

Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta ( PP IKA UNJ ) bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta. Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Jakarta ( PP IKA UNJ ) dan Pemprov DKI Jakarta sepakat menyusun rencana kerjasama strategis di berbagai bidang.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP IKA UNJ, Sugeng Suparwoto saat bersilaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, Jumat 12 Juni 2026. Sugeng mengatakan, sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri yang berlokasi penuh di Jakarta, alumni UNJ dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi positif terhadap problematika ibu kota, baik saat ini maupun pasca pemindahan status ibu kota negara.





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