PP 20/2026, Aturan Baru PPh Final UMKM untuk Cegah Penghindaran Pajak

Pemerintah menerbitkan PP 20/2026 yang mengubah skema PPh Final UMKM. Aturan ini memberi insentif bagi UMKM orang pribadi, tetapi memperketat bagi badan usaha seperti PT, CV, firma, dan BUMDes. Tujuannya menutup celah penghindaran pajak dan mendorong formalisasi ekonomi.

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 ( PP 20/2026 ) pada 22 April 2026, yang mengubah skema Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Perubahan ini bertujuan mendorong kepatuhan pajak, memperkuat formalisasi ekonomi, dan menutup celah penghindaran pajak yang selama ini dimanfaatkan oleh korporasi. Dalam aturan baru ini, tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet bruto tetap berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun tanpa batas waktu. Namun, bagi badan usaha berbentuk persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), firma, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes/BUMDesma), tarif final tersebut tidak lagi dapat dinikmati secara permanen.

Pemerintah memberikan masa transisi hingga batas waktu penggunaan sebelumnya berakhir, sehingga entitas yang masih dalam masa transisi tetap bisa memanfaatkan tarif 0,5% sampai jangka waktunya habis. Didik Yandiawan, Penyuluh Pajak Ahli Pertama di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menjelaskan bahwa PP 20/2026 merupakan paket kebijakan ekonomi yang memberikan insentif bagi UMKM sekaligus memperketat regulasi. Salah satu poin penting adalah penyisipan Pasal 20A yang secara eksplisit melarang pembebanan biaya suap kepada pejabat publik sebagai biaya operasional perusahaan.

Langkah ini selaras dengan standar internasional dan mendukung proses keanggotaan Indonesia di OECD. Didik menegaskan bahwa pengetatan ini diperlukan karena banyak korporasi yang melakukan penghindaran pajak dengan memecah usaha. Contohnya, PT A yang omzetnya melebihi Rp4,8 miliar membentuk PT B agar kedua entitas tetap memenuhi syarat tarif final. Praktik ini dianggap menyimpang dari teori keadilan pajak.

Sebaliknya, jika entitas mengalami kerugian fiskal, mereka tidak perlu membayar PPh Badan sama sekali berdasarkan aturan baru. Sejak pemberlakuan PPh Final UMKM melalui PP 46/2013, PP 23/2018, hingga PP 55/2022, tujuan pemerintah untuk mendorong UMKM naik kelas belum tercapai. Banyak usaha tetap bertahan di tarif final untuk menghindari tarif PPh Badan yang lebih tinggi.

Dalam PP 20/2026, tarif PPh Badan tetap 22% dari penghasilan kena pajak, namun bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto antara Rp4,8 miliar hingga Rp50 miliar, terdapat fasilitas pengurangan tarif 50% sehingga tarif efektifnya menjadi 11% dari penghasilan kena pajak bagian yang berasal dari omzet sampai Rp4,8 miliar. Aturan ini juga menegaskan bahwa profesi pekerjaan bebas tidak dapat memanfaatkan PPh Final melalui perseroan perorangan, dan jika omzet wajib pajak pribadi digabung dengan seluruh perseroannya melebihi Rp4,8 miliar, maka fasilitas PPh Final tidak berlaku.

Dengan demikian, PP 20/2026 diharapkan dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat





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Pph Final UMKM PP 20/2026 Penghindaran Pajak Insentif Pajak Kebijakan Ekonomi

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