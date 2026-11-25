Pemerintah dan Kedutaan Besar Inggris meluncurkan program pelatihan untuk guru, orang tua, dan siswa guna menguatkan implementasi PP 17 Tahun 2025 tentang perlindungan anak di ruang digital.

Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 sebagai landasan hukum utama untuk perlindungan anak di ruang digital. Langkah regulatori ini sejalan dengan inisiatif program Safe & Smart yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Inggris dan organisasi BerdayaBareng.

Mekanisme Implementasi PP TUNAS Digital

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 resmi dikenal sebagai PP TUNAS atau Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya perlindungan anak di ruang digital di seluruh Indonesia. Namun, keberadaan aturan hukum saja tidak otomatis menjamin keselamatan anak. Keberhasilan pelaksanaan perlindungan ini sangat bergantung pada kapasitas orang dewasa di sekitar anak.

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Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Digital, Wijaya Kusumawardhana, menegaskan bahwa keberhasilan regulasi ditentukan oleh kemampuan guru, orang tua, dan lingkungan sekolah. Mereka harus memiliki keterampilan spesifik untuk mengenali potensi bahaya daring. Pendampingan aktif diperlukan agar anak dapat beraktivitas di internet dengan aman dari berbagai risiko.

Posisi Stakeholder dan Kolaborasi Internasional

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menyampaikan pandangan yang senada mengenai urgensi keterlibatan多方 pihak. Ia menyatakan bahwa Indonesia telah mengambil langkah terdepan dalam perlindungan anak digital melalui PP TUNAS. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sekarang bergantung pada seberapa baik peraturan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

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Dominic Jermey menekankan pentingnya mempersiapkan semua pihak yang membentuk pengalaman daring anak. Ini mencakup guru, orang tua, dan sekolah yang harus mampu menerapkan protokol keselamatan daring secara konsisten. Tanpa kesiapan sumber daya manusia ini, regulasi tingkat negara akan kehilangan dampak nyatanya di tingkat akar rumput.

Dampak Nyata Pelatihan di Empat Kota

Upaya membekali tenaga pendidik dengan keterampilan ini diwujudkan melalui program Safe & Smart. Inisiatif yang digagas Kedutaan Besar Inggris di Jakarta melalui Digital Access Programme bersama BerdayaBareng ini telah melatih 4.278 guru dari 726 sekolah. Penyebaran pelatihan ini dilakukan secara strategis di empat kota besar, yaitu Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.

Capaian pelatihan tidak berhenti pada para pendidik saja. Pengetahuan yang dibagikan melalui kegiatan belajar mengajar dan pendekatan berjenjang telah menjangkau 5.917 siswa serta 9.717 orang tua. Angka ini menunjukkan betapa luasnya jangkauan program dalam membangun ekosistem digital yang aman bagi generasi muda di Indonesia.

Modul Pembelajaran dan Langkah Selanjutnya

Pencapaian signifikan ini dipaparkan dalam Safe & Smart Forum 2026 di Jakarta. Acara tersebut sekaligus menjadi penutup proyek percontohan bertajuk Strengthening Digital Literacy and Child Online Protection for Educational Communities in Indonesia. Program ini dirancang khusus untuk membantu guru mengenali risiko internet sekaligus membangun kemampuan mendampingi anak.

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Untuk mendukung pelaksanaan, BerdayaBareng menyusun enam modul pembelajaran komprehensif. Materi tersebut mencakup literasi digital, keamanan daring, dan pengenalan risiko internet. Modul lainnya membahas berpikir kritis, penggunaan media sosial yang bijak, serta ruang digital yang inklusif dan responsif gender. Selain itu, materi juga menekankan child online protection di sekolah serta pola pengasuhan di era digital.

Keenam modul tersebut digunakan untuk melatih 40 fasilitator ahli. Mereka kemudian memimpin pelatihan secara daring maupun tatap muka bagi para guru di empat kota sasaran. Langkah ini memastikan bahwa standar perlindungan anak di ruang digital dapat diadopsi secara merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.