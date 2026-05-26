Power Ranking Ballon d'Or 2026: Haaland, Kane, Diaz dan Bintang Muda Siap Merebut Penghargaan Tertinggi

Rangkaian penampilan gemilang Harry Kane, Erling Haaland, Luis Diaz, Vitinha, Kylian Mbappé, Michael Olise, Khvicha Kvaratskhelia, dan Declan Rice menambah ketegangan perebutan Ballon d'Or 2026 menjelang Piala Dunia, dengan pemain muda menantang dominasi bintang mapan.

Penyerang Bayern Munchen, Harry Kane, memanfaatkan momen penting dalam leg pertama semifinal Liga Champions melawan Paris Saint‑Germain pada 29 April 2026 di Paris. Golnya menjadi simbol kebangkitan Bayern setelah serangkaian kemenangan yang menegangkan.

Di samping itu, kabar tentang pembaruan power ranking Ballon d'Or 2026 menampilkan dua nama paling menonjol, yakni Kane dan Erling Haaland. Kedua pemain tersebut menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim, menjadi pusat serangan bagi klub masing‑masing dan memengaruhi perbincangan di antara para ahli sepak bola mengenai siapa yang paling layak mengisi prestasi tertinggi di dunia.

Persaingan untuk Ballon d'Or makin memanas ketika pemain‑pemain muda seperti Lamine Yamal dan Kylian Mbappé menunjukkan ancaman serius bagi para veteran, terutama mengingat Piala Dunia 2026 akan menjadi faktor penentu dalam voting akhir tahun. Erling Haaland, striker Manchester City berusia 25 tahun, meski tidak lagi menampilkan brutalitas yang ia tunjukkan pada debutnya, tetap berada pada level elit sepak bola dunia.

Ia berperan penting dalam membantu City meraih Piala Carabao dan Piala FA, menambahkan gol‑gol krusial termasuk gol melawan Arsenal pada April. Meskipun City tidak berhasil mengamankan gelar Premier League, Haaland menutup musim sebagai pencetak gol terbanyak kompetisi. Di sisi lain, Luis Diaz yang sebelumnya dilepas oleh Liverpool kini beraksi gemilang bersama Bayern Munchen. Dengan 26 gol dan 21 assist dari 49 pertandingan, Diaz masuk radar kandidat Ballon d'Or.

Penampilannya mengesankan, terutama dalam laga melawan PSG di Liga Champions, meski Kolombia tidak menjadi favorit di Piala Dunia 2026. Vitinha dari PSG menjelma menjadi gelandang paling komprehensif di Eropa. Dengan kemampuan teknis tinggi dan kecerdasan taktis, ia menjadi otak permainan bersama João Neves, membantu tim tetap kompetitif di Liga Champions. Kylian Mbappé, setelah masa adaptasi di Real Madrid, kembali menunjukkan kelas dunia dengan 42 gol dari 44 pertandingan, meski klubnya gagal meraih trofi.

Potensi Mbappé untuk meraih Ballon d'Or tetap terbuka bila Prancis tampil dominan di Piala Dunia. Michael Olise, winger Bayern Munchen, mencatat 22 gol dan 31 assist, menegaskan posisinya sebagai playmaker paling produktif di Eropa dan menambah peluangnya di panggung internasional. Khvicha Kvaratskhelia sekaligus menunjukkan kecepatan dan kemampuan dribble yang luar biasa, meski timnya Georgia tidak lolos ke Piala Dunia, hal ini dapat menjadi hambatan dalam perjuangannya meraih penghargaan bergengsi.

Declan Rice, gelandang Arsenal, mengukir musim terbaiknya dengan peran kunci dalam menjuarai Premier League, menambah kredibilitas Arsenal di kompetisi domestik dan Eropa. Semua kisah ini mencerminkan dinamika unik Ballon d'Or 2026, di mana pemain muda mulai menantang dominasi bintang‑bintang mapan, menjadikan persaingan semakin ketat menjelang pemilihan akhir tahun





