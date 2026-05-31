Potret Kebun dan Kandang Mini di Rumah Ayu Ting Ting di Gang Sempit yang Asri

Rumah Ayu Ting Ting di Depok yang berada di gang sempit memiliki kebun dan kandang mini yang ditata rapi, menjadi inspirasi hunian hijau di area terbatas.

Rumah pedangdut Ayu Ting Ting yang terletak di sebuah gang sempit di Depok, Jawa Barat, sering menjadi perbincangan publik karena keunikannya. Meski akses menuju rumah ini sangat terbatas-bahkan mobil roda empat kesulitan berpapasan-kediaman tersebut tetap tampak nyaman, rapi, dan penuh kehangatan.

Keterbatasan lahan tidak menghalangi Ayu dan keluarganya untuk menciptakan suasana asri dengan memanfaatkan setiap sudut rumah menjadi area hijau yang produktif. Rumah ini menjadi bukti bahwa kenyamanan tidak selalu diukur dari kemewahan, melainkan dari kebersamaan dan kreativitas dalam mengelola ruang. Salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah kebun mini yang terletak di halaman belakang. Kebun ini ditata rapi dengan berbagai tanaman hias dan sayuran yang ditempatkan dalam pot berukuran bervariasi, disusun di sepanjang jalur setapak.

Keberadaan tanaman hijau ini tidak hanya mempercantik rumah, tetapi juga menyegarkan udara dan memberikan suasana yang lebih sehat. Ayah Ayu, Abdul Rozak yang akrab disapa Ayah Rojak, sangat aktif merawat kebun tersebut. Ia sering memanen hasil tanaman sendiri, seperti sayuran segar, yang kemudian digunakan untuk konsumsi keluarga. Area kebun ini berbatasan langsung dengan lapangan badminton pribadi milik keluarga, sehingga halaman belakang menjadi ruang multifungsi untuk berkebun, bersantai, dan berolahraga.

Selain kebun, rumah Ayu Ting Ting juga memiliki kandang mini yang ditata dengan cukup rapi. Beberapa hewan ternak kecil dipelihara di area yang terpisah, menambah kesan pedesaan di tengah lingkungan padat penduduk. Kombinasi antara tanaman hijau dan area peternakan ini menciptakan ekosistem kecil yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Potret rumah ini sempat diunggah oleh Irfan Hakim di kanal YouTube deHakims Story, memperlihatkan bagaimana Ayu dan keluarganya mampu mengubah keterbatasan lahan menjadi ruang hijau yang inspiratif.

Banyak netizen yang mengagumi ketekunan keluarga ini dalam merawat kebun dan hewan peliharaan, sekaligus menjadikan rumah mereka sebagai contoh bahwa daerah perkotaan dengan lahan sempit pun bisa disulap menjadi hunian yang asri dan produktif. Setiap tahun, saat Idul Adha tiba, Ayu Ting Ting juga menyelenggarakan pemotongan hewan kurban di rumahnya. Ia memiliki tim sendiri yang mengurus semua keperluan kurban, dan ia terjun langsung melihat prosesi tersebut.

Kegiatan ini semakin memperkuat ikatan keluarga dan nilai-nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi di kediaman sederhana namun penuh makna ini. Dengan segala keterbatasan yang ada, rumah Ayu Ting Ting tetap menjadi tempat yang nyaman, hangat, dan inspiratif bagi banyak orang yang ingin memaksimalkan lahan terbatas mereka menjadi ruang hijau yang bermanfaat





