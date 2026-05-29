Potret Dapur Kotor di Rumah Baru Tasya Farasya yang Estetik dan Mewah

Liputan6.com merangkum potret dapur kotor di rumah baru Tasya Farasya yang menawarkan desain modern klasik elegan dengan pencahayaan, furnitur, dan ruang penyimpanan yang tertata rapi.

Tasya Farasya memperlihatkan dapur kotor di rumah barunya yang memiliki desain modern mewah dengan sentuhan klasik elegan. Waktu pembangunan rumah yang berlangsung selama enam tahun membuat setiap detail interior dirancang dengan sangat teliti.

Pintu dapur berwarna putih dominan dengan panel berdetail dibekali lis dinding geometris, menciptakan kesan bersih dan berkelas. Area pencahayaan menggunakan dua lampu gantung vintage klasik yang memberi nuansa hangat dan dramatis, selaras dengan kabinet kayu cokelat tua. AC dinding berwarna putih dipasang minimalis untuk tetap terintegrasi dengan plafon tinggi beraksen molding klasik. Rak dapur dirancang tinggi nearly menyentuh plafon untuk memaksimalkan ruang penyimpanan, dengan bagian tengah berlapis kaca sebagai area display peralatan makan.

Marmer gelap dan kabinet kayu klasik dikombinasikan dengan pencahayaan hangat, menghasilkan suasana mewah dan nyaman. Area dapur ini juga memiliki jendela besar berbingkai hitam yang memberikan pencahayaan alami optimal dan pemandangan kolam renang serta area outdoor. Zona kompor didominasi kabinet cokelat taupe dengan countertop marmer gelap, lengkap dengan laci tersembunyi untuk perlengkapan dapur.

Meski disebut dapur kotor, penataan premium ini tetap fungsional dan estetis, dioptimalkan untuk aktivitas memasak dan bersantai, sekaligus menciptakan ruang yang menyenangkan untuk kreativitas dan kenyamanan asisten rumah tangga





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dapur Kotor Tasya Farasya Desain Dapur Modern Klasik Interior Mewah Rumah Selebriti Liputan6.Com

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rumah Mewah Tasya Farasya: Menawan dengan Desain Klasik ModernRumah mewah Tasya Farasya menampilkan desain klasik modern yang megah dan elegan. Rumah ini memiliki empat lantai dan dilengkapi dengan detail arsitektur yang elegan seperti pilar vertikal, balkon, dan jendela-jendela besar berbentuk lengkung. Warna dominan krem yang digunakan pada bangunan berpadu harmonis dengan aksen hitam yang terdapat pada railing dan kusen, menciptakan suasana yang hangat dan sekaligus memberikan kesan eksklusif.

Read more »

6 Potret Dapur dan Meja Makan Rumah Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag, Minimalis dan Mewah6 potret dapur dan meja makan rumah Jessica Iskandar yang mengusung konsep minimalis dan mewah.

Read more »

6 Potret Dapur dan Ruang Makan Rumah Jessica Iskandar, Minimalis tapi MewahEnam potret dapur dan meja makan di rumah Jessica Iskandar yang mengusung konsep minimalis namun tetap mewah.

Read more »

9 Potret Dapur Kotor di Rumah Baru Tasya Farasya, Mewah tapi Tetap FungsionalIntip potret dapur kotor di rumah baru Tasya Farasya yang usung konsep luxurious modern kitchen dengan perpaduan gaya klasik modern.

Read more »