Potongan Tarif Ojol 8 Persen: MODANTARA Minta Kajian Matang, Sorotan Lainnya Terjadi di Berbagai Daerah

Presiden Prabowo instruksikan pemangkasan tarif ojol menjadi 8 persen. MODANTARA meminta kajian mendalam terkait dampaknya pada ekosistem digital. Berita ini juga merangkum berbagai peristiwa penting lainnya di berbagai daerah, termasuk tindakan tegas Gubernur Jabar, kasus hukum, dan isu olahraga.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto , telah mengeluarkan instruksi terkait kebijakan baru untuk layanan ojek online (ojol), yaitu pemangkasan tarif yang dikenakan kepada aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen.

Kebijakan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, telah memicu berbagai diskusi dan tanggapan dari berbagai pihak. Asosiasi Industri Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (MODANTARA) secara khusus menyerukan kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Direktur Eksekutif MODANTARA, Agung Yudha, menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak potensial terhadap ekosistem ekonomi digital Indonesia, terutama bagi platform mobilitas dan jasa pengantaran.

Menurutnya, kebijakan yang efektif harus didasarkan pada data yang akurat, realitas ekonomi yang ada, dan keberlanjutan jangka panjang dari ekosistem tersebut. Agung Yudha menjelaskan bahwa batas potongan 8 persen, meskipun terlihat sederhana, dapat memiliki konsekuensi yang luas, termasuk pengurangan kemampuan platform untuk mempertahankan kualitas layanan, memberikan insentif yang menarik, dan memastikan keselamatan mitra pengemudi. Ia juga menyoroti perlunya melibatkan pelaku industri dalam proses pengambilan kebijakan, mengingat kompleksitas ekosistem ini dan banyaknya sektor yang terlibat.

Lebih lanjut, Agung Yudha memperkirakan bahwa pembatasan 8 persen dapat mengurangi ruang operasional platform hingga 60 persen, yang berpotensi memaksa beberapa platform untuk melakukan perubahan signifikan pada model bisnis mereka. Ia mencatat bahwa secara global, rata-rata biaya platform berkisar antara 15 hingga 30 persen. Implementasi kebijakan ini juga dapat berdampak negatif pada daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global dan upaya untuk menarik investor asing.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah batas 8 persen benar-benar akan meningkatkan pendapatan mitra pengemudi dalam jangka panjang, atau justru mengurangi permintaan layanan, kesempatan kerja fleksibel, dan dukungan yang selama ini mereka andalkan. Kebijakan pembagian keuntungan atau potongan platform tidak dapat disamakan dengan tarif parkir yang standar. Selain isu ojol, berbagai peristiwa lain juga mencuri perhatian publik.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menunjukkan ketegasannya dengan meluapkan kemarahan di lokasi pertambangan Karst Karawang karena kurangnya petugas kebersihan di jalan Karawang Selatan. Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Di dunia sepak bola, Megawati Hangestri, setelah penampilannya yang gemilang di Proliga 2026 bersama JPE, ternyata tidak langsung menuju Korea, meskipun sebelumnya sempat dirumorkan akan bergabung dengan Hillstate.

Kejadian menarik juga terjadi saat sesi latihan rutin Persija Jakarta di Sawangan, Depok, di mana seorang agen pemain asing terlihat hadir menjelang laga melawan Persijap Jepara. Pihak Imigrasi Bandara Soekarno Hatta mencatat bahwa sebanyak 42 calon jemaah haji yang tidak mengikuti prosedur yang benar telah dicegah keberangkatannya ke Tanah Suci sejak awal musim haji 2026.

Situasi keamanan juga menjadi perhatian serius, terutama terkait kerusuhan yang terjadi saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day 2026) di Kota Bandung, yang turut disoroti oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. Polisi telah menetapkan 6 tersangka terkait kerusuhan tersebut. Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menunjukkan ketegasannya dengan menyatakan akan menindak tegas perusahaan tambang batu kapur yang melanggar aturan lingkungan di Karawang Selatan.

Kasus dugaan rasisme yang melibatkan Marc Klok semakin memanas setelah laporan dari Bhayangkara FC, namun Klok membantah keras tuduhan tersebut dan memberikan kronologi versinya sendiri. Mantan rekan setim Lionel Messi juga memberikan dukungan kepada Messi dalam kasus ini. Selain itu, Polres Metro Tangerang Kota telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan terkait kasus dugaan anak wanita yang dicekoki miras dan dilecehkan oleh sekelompok pria di wilayah Cipondoh, Kota Tangerang.

Gubernur Jawa Barat juga menanggapi isu terkait dugaan penguasaan lintasan kereta Ampera Bekasi oleh organisasi masyarakat (ormas). Berbagai peristiwa ini menunjukkan dinamika kehidupan di Indonesia yang kompleks dan beragam, mulai dari kebijakan pemerintah, isu lingkungan, olahraga, keamanan, hingga masalah sosial. Semua peristiwa ini memerlukan perhatian dan solusi yang tepat untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ojol Tarif Ojol MODANTARA Prabowo Subianto Ekonomi Digital Gubernur Jabar Dedi Mulyadi May Day 2026 Kerusuhan Investasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dasco Ungkap Danantara Beli Saham Aplikator Ojol untuk Turunkan Potongan Komisi Jadi 8 PersenWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah melalui Danantara sudah membeli sebagian saham aplikator ojek online (ojol).

Read more »

Prabowo Pangkas Potongan Tarif Ojol Jadi 8%, Gojek Bilang BeginiPT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merespons kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pemangkasan tarif bagi pengemudi online (ojol).

Read more »

Harapan Ojol di Balik Janji Potongan 8 Persen: Jangan Ada Drama LagiPeringatan Hari Buruh Internasional membawa angin segar bagi para pengemudi ojol.

Read more »

'Nasionalisasi Aplikator Ojol', Dasco: Potongan Kawan-kawan Driver DiturunkanPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Grab Masih Kaji Arahan Prabowo soal Potongan Ojol 8 PersenIHSG

Read more »

GoTo Respons Instruksi Prabowo soal Potongan Ojol Jadi 8 PersenIHSG

Read more »