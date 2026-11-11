Potensi Pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Daftar Kandidat Penggantinya

Peneliti Citra Institute Efriza mengungkap enam nama potensial pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden jika terjadi perubahan struktur pemerintahan di bawah Prabowo Subianto.

Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka, dinilai berada dalam posisi strategis yang mungkin memicu dinamika politik baru dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024 hingga 2029. Seorang peneliti dari lembaga think tank Citra Institute, Efriza, mengungkapkan bahwa ada kemungkinan signifikan terjadinya pergantian jabatan Wakil Presiden di tengah masa bakti tersebut. Hal ini didasarkan pada analisis terhadap kursi kekuasaan yang dianggap panas bagi Gibran Rakabuming Raka saat ini.

Enam Tokoh Potensial Pengganti Gibran

Efriza secara eksplisit menyebutkan bahwa terdapat enam tokoh politik utama yang berpotensi masuk ke dalam bursa pencalonan atau penunjukan sebagai pengganti Gibran apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden. Keenam nama tersebut telah dihitung secara matang oleh sang peneliti berdasarkan dinamika koalisi dan kekuatan partai politik pendukung pemerintah saat ini. Penjelasan rinci mengenai profil masing-masing kandidat akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikutnya.

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Kalkulasi Politik Partai Koalisi

Dalam pernyataannya kepada JPNN.com pada Selasa tanggal 10 November, Efriza menegaskan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat, Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra sudah dapat dimasukkan dalam kalkulasi politik resmi. Ketiga tokoh ini mewakili kepentingan besar dari partai-partai kunci yang menjadi tumpuan kekuatan pemerintah. Kehadiran mereka dalam daftar potensi calon wakil presiden mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan representasi antarpartai dalam struktur eksekutif.

Selain ketiga nama besar tersebut, Efriza juga menilai bahwa Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, serta Bahlil Lahadalia memiliki peluang nyata untuk dipertimbangkan sebagai kandidat pengganti. Nama-nama ini dikenal memiliki jaringan politik yang kuat dan pengalaman manajerial yang relevan dengan tugas-tugas kenegaraan. Keberadaan mereka dalam daftar potensi menunjukkan bahwa sumber daya manusia dari berbagai latar belakang partai sedang dievaluasi secara serius oleh tim strategis pemerintahan.

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Kriteria Loyalitas dan Keseimbangan Koalisi

Menurut Efriza, proses pemilihan pengganti Wakil Presiden bukan sekadar soal popularitas semata di mata publik, melainkan lebih menekankan pada faktor-faktor substansial lainnya. Faktor paling krusial yang harus dimiliki oleh seorang kandidat adalah loyalitas tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kekuatan politik individu tersebut serta kemampuannya untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan koalisi pemerintah menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan final.

Peluang munculnya nama-nama di luar perkiraan umum atau outsider tetap terbuka lebar menurut analisis Efriza. Calon potensial bisa berasal dari kalangan profesional non-politik atau bahkan dari jajaran militer yang memiliki kompetensi teknis dan disiplin tinggi. Penentuan akhir akan bergantung pada negosiasi kompleks antara Presiden Prabowo Subianto dan para pemimpin partai politik pendukung pemerintah. Dinamika ini diharapkan dapat menjadi arena negosiasi baru yang menentukan arah kebijakan nasional ke depan.