Potensi Pekerja Indonesia yang Mampu Membeli Mobil Listrik

Hanya 1,6 juta pekerja di Indonesia atau 1,1 persen dari total pekerja yang mampu membeli mobil listrik dengan harga Rp 200 juta ke bawah. Apabila ada opsi serupa di harga Rp 150 juta, terdapat 3,2 juta pekerja yang dapat menjangkanya. Mobil-mobil listrik itu terbagi dalam enam merek dan tipe yang mayoritas terdiri dari lima dan tujuh penumpang. Harga mobil listrik baru dengan rentang harga serupa hanya 110 unit dengan dua merek dan tipe yang ditawarkan, yakni berkapasitas empat dan lima penumpang.

Hanya 1,1 persen dari total pekerja di Indonesia atau setara 1,6 juta orang yang bergaji bulanan Rp 10 juta ke atas yang berpotensi menjangkau mobil listrik dengan harga Rp 200 juta ke bawah masih terbatas.

Hanya 1,6 juta pekerja atau 1,1 persen dari total 146,54 juta pekerja yang mampu membelinya. Apabila ada opsi serupa di harga Rp 150 juta, terdapat 3,2 juta pekerja yang dapat menjangkaunya. Pada 8-13 April 2026, mobil-mobil itu terbagi dalam enam merek dan tipe yang mayoritas terdiri dari lima dan tujuh penumpang. Di sisi lain, jumlah mobil listrik baru dengan rentang harga serupa dan ditawarkan di laman yang sama hanya 110 unit.

Ada dua merek dan tipe yang ditawarkan, yakni berkapasitas empat dan lima penumpang. Untuk membeli mobil listrik berkapasitas lima penumpang seharga Rp 200 juta, calon konsumen sebaiknya berpenghasilan minimal Rp 10 juta per bulan dengan alokasi cicilan minimal 20 persen dari gaji. Dengan alokasi tersebut, pembeli membayar uang muka sebesar 60 persen sekaligus biaya penyertanya, lalu dapat mencicil selama lima tahun Rp 1,76 juta per bulan.

Apabila DP itu belum terkumpul, alokasi mesti naik 1,27 persen per tahun dan diinvestasikan di instrumen dengan imbal hasil minimal 5 persen tiap tahun. Namun, jumlah penduduk bekerja yang bergaji minimal Rp 10 juta per bulan hanya 1,6 juta orang atau setara dengan 1,1 persen dari total pekerja di Indonesia yang berjumlah 146,54 juta pekerja. Angka itu diperoleh dari olahan..





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