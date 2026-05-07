Potensi Industri Perfilman Jakarta sebagai Motor Penggerak Ekonomi Kreatif Digital

Bank Indonesia DKI Jakarta melihat peluang besar dalam industri perfilman melalui pemanfaatan platform digital dan demografi kaum muda untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta , Iwan Setiawan, memberikan pandangan mendalam mengenai prospek industri perfilman di wilayah ibu kota. Menurut beliau, potensi besar ini muncul sejalan dengan perkembangan ekonomi kreatif serta ekonomi digital yang terus mengalami peningkatan signifikan, terutama di kalangan generasi muda yang saat ini mendominasi populasi di DKI Jakarta .

Iwan menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi konten digital telah membuka peluang lebar bagi para pelaku industri kreatif. Dengan munculnya berbagai platform over the top atau OTT, masyarakat kini lebih cenderung mengakses film melalui perangkat telepon genggam dibandingkan melalui layar lebar konvensional. Secara demografis, lebih dari lima puluh persen penduduk Jakarta adalah anak muda yang memiliki adaptasi tinggi terhadap teknologi.

Hal ini menyebabkan pertumbuhan konten film pendek yang sangat masif, yang pada akhirnya dapat dimonetisasi untuk menghasilkan pendapatan ekonomi bagi para kreator muda. Perkembangan ini menjadi peluang industri tersendiri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Lebih lanjut, Iwan menekankan bahwa industri perfilman bukan sekadar tentang seni peran, melainkan memiliki dampak pengganda atau multiplier effect yang sangat luas terhadap perekonomian.

Pertumbuhan sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang tidak sedikit karena melibatkan berbagai lapisan profesi yang saling terkait. Proses pembuatan sebuah karya film memerlukan kolaborasi antara penulis skenario yang merancang cerita, editor yang merangkai gambar, kameramen yang menangkap visual, hingga kru produksi yang mengelola teknis di lapangan. Tidak berhenti di situ, sektor pendukung seperti vendor penyewaan alat, jasa katering, transportasi, hingga manajemen lokasi juga ikut merasakan dampak ekonomi positif dari meningkatnya produksi film.

Dengan demikian, industri ini menjadi salah satu mesin penggerak ekonomi yang inklusif karena mampu merangkul berbagai skala usaha, mulai dari pekerja lepas hingga perusahaan produksi besar, sehingga memberikan kontribusi nyata pada penguatan ekonomi lokal. Potensi industri kreatif ini bukan sekadar asumsi, melainkan didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif. Bank Indonesia DKI Jakarta telah menyelenggarakan forum yang dikenal sebagai Jakarta Economic Forum pada tahun lalu.

Dalam forum tersebut, terjadi dialog intensif antara para akademisi, praktisi industri, rekan media, serta representasi generasi muda untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat bagi pengembangan ekonomi Jakarta. Hasil dari diskusi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan endogen yang paling menjanjikan bagi Jakarta adalah sektor ekonomi kreatif, di mana industri perfilman menempati posisi sebagai salah satu cabang yang paling potensial.

Iwan menilai bahwa industri film memiliki karakteristik yang sangat resilien atau tahan banting karena basis utamanya adalah kreativitas manusia, sehingga tidak bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis seiring berjalannya waktu. Selain ketahanan internal, skalabilitas industri film di era digital juga sangat tinggi. Dengan dukungan teknologi distribusi yang semakin efisien, karya-karya sineas lokal kini memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar global dengan lebih mudah.

Tren produksi film domestik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan grafik yang positif, di mana pangsa pasar film nasional terus meningkat dan minat penonton internasional terhadap konten lokal Indonesia semakin menguat. Iwan menyatakan bahwa keberhasilan produksi anak bangsa dalam menembus pasar dunia tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membawa citra positif bagi Indonesia di mata internasional.

Kekayaan budaya, sejarah yang panjang, serta keberagaman lokasi alam yang eksotis di seluruh penjuru negeri menjadi modal utama yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri kreatif global. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan visi besar ini, Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sinergi ini bertujuan untuk mengakselerasi perkembangan ekosistem perfilman agar Jakarta dapat bertransformasi menjadi kota sinema dunia.

Gagasan strategis ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang memang memiliki rekam jejak dan pengalaman panjang di dunia akting dan produksi film. Dengan adanya keselarasan visi antara otoritas moneter dan pemerintah daerah, diharapkan tercipta regulasi dan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan industri film.

Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem yang sehat bagi para sineas muda untuk berkarya, berinovasi, dan pada akhirnya berkontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Jakarta secara berkelanjutan melalui kreativitas tanpa batas





