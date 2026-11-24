Suhud Juhara optimistis anggaran perayaan 5 Abad Jakarta senilai Rp 400 miliar dapat ditekan. Alokasi dana yang tersebar di berbagai dinas ini belum mendapat rincian detail dari DPRD DKI.

Suhud Juhara menyatakan adanya peluang penghematan anggaran untuk peringatan 5 Abad Jakarta yang dialokasikan sebesar Rp 400 miliar. Ia menekankan bahwa dana tersebut tidak harus seluruhnya dibelanjakan untuk kegiatan perayaan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini berharap pagu yang masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2027 dapat dikelola dengan efisien. Tujuannya adalah memastikan realisasi belanja tidak mencapai angka penuh alokasi tersebut.

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Dia menambahkan bahwa sisa anggaran yang tidak terpakai dapat dikembalikan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) bagi daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Mekanisme Sebaran Anggaran di Perangkat Daerah

Perayaan 500 tahun Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI melalui jajaran eksekutif. Namun, Suhud Juhara mengungkapkan bahwa alokasi dana Rp 400 miliar tidak terkumpul dalam satu pos khusus.

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Dana tersebut tersebar di sejumlah perangkat daerah dan masuk ke dalam anggaran masing-masing dinas teknis. Angka anggaran tersebut sebelumnya telah disepakati atau diketok pada pertemuan sebelumnya.

Keadaan ini menyebabkan sulitnya pemantauan tunggal terhadap penggunaan dana. Setiap dinas memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri dalam mengeksekusi bagian dari program perayaan tersebut.

Posisi DPRD dan Transparansi Kegiatan

Suhud Juhara mengungkapkan bahwa DPRD belum menerima rincian detail seluruh kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif masih menunggu informasi lebih lanjut dari eksekutif.

Oleh karena itu, pihaknya masih akan melihat peruntukan anggaran melalui dinas teknis. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

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Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara besarnya anggaran dan manfaat yang diterima. Kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan angka yang dialokasikan dan memberikan dampak positif.

Prospek Penghematan dan Langkah Selanjutnya

Suhud Juhara membuka peluang pemangkasan anggaran apabila terdapat kegiatan yang dinilai tidak sesuai rencana. Ia menyatakan masih ada kesempatan untuk melakukan pemotongan terhadap beberapa kegiatan.

Langkah ini diambil guna memastikan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD DKI akan terus memantau penggunaan dana oleh dinas-dinas terkait.

Harapannya, realisasi belanja dapat ditekan sehingga ada sisa anggaran yang dapat dikembalikan sebagai SiLPA. Hal ini akan meningkatkan kesehatan keuangan pemerintah daerah untuk tahun-tahun mendatang.