Potensi EBT 3.688 Gigawatt Indonesia Baru Tercapai 0,5 Persen dari Total

Anggota DEN Muhammad Kholid Syeirazi mengungkap potensi energi baru terbarukan nasional mencapai 3.688 gigawatt namun baru termanfaatkan kurang dari 0,5 persen karena kendala investasi dan teknologi.

Anggota Dewan Energi Nasional Muhammad Kholid Syeirazi menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar dengan total mencapai 3.688 gigawatt untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Meskipun potensinya melimpah, realisasi kapasitas terpasang saat ini masih sangat minim dibandingkan dengan angka potensi teknis yang ada. Hingga data terbaru tercatat, pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia baru mencapai kurang dari 0,5 persen dari total potensi teknis yang dimiliki bangsa ini.

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Kendala Investasi Dan Teknologi Energi

Muhammad Kholid Syeirazi menjelaskan bahwa hambatan utama dalam mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan adalah masalah kepastian investasi, aspek keekonomian, serta penerapan teknologi yang memadai.

Menurutnya, energi baru terbarukan saat ini belum dianggap sepenuhnya andal oleh banyak pihak karena sifatnya yang intermiten atau fluktuatif dalam hal pasokan energi yang dihasilkan.

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Untuk mengatasi masalah keandalan tersebut, diperlukan inovasi teknologi yang dapat memastikan stabilitas pasokan energi, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai ekonomi dari proyek tersebut.

Upaya-upaya untuk menarik investasi dan memperbaiki teknologi terus digalakkan guna mendukung ketahanan pasokan energi di tingkat nasional secara berkelanjutan.

Detail Potensi Dan Kapasitas Terpasang Nasional

Dari total potensi 3.688 gigawatt, komposisi sumber energi terbarukan terdiri dari energi hidro sebesar 95 gigawatt, bioenergi 57 gigawatt, energi angin 155 gigawatt, energi laut 63 gigawatt, dan panas bumi 24 gigawatt.

Sumber energi dengan potensi terbesar di Indonesia berasal dari energi surya dengan besaran mencapai 3.294 gigawatt, yang menjadikannya sektor kunci dalam pengembangan energi bersih nasional.

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Sedangkan untuk kapasitas terpasang yang sudah beroperasi, rincian energinya adalah energi surya sebesar 1.624 megawatt, energi hidro 7.597 megawatt, bioenergi 3.667 megawatt, energi angin 151 megawatt, dan panas bumi 2.752 megawatt.

Realisasi Kapasitas Instalasi Hingga April 2026

Menurut data resmi, hingga April 2026 kapasitas terpasang untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) mencapai 510,57 megawatt dengan rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Kapasitas PLTS Atap tercatat sebesar 916,99 megawatt, sementara PLTS Terapung memiliki kapasitas 196,51 megawatt untuk mendukung diversifikasi sumber energi air.

Untuk pembangkit berbasis air, kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) mencapai 6.363 megawatt, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 85,62 megawatt, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (PLTM) 1.145 megawatt.