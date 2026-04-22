Potensi Duet Sejarah: Cristiano Ronaldo dan Putranya Bisa Main Satu Tim!

Cristiano Ronaldo Jr. menjalani debut bersama timnas u16 Portugal, memicu spekulasi tentang kemungkinan bermain bersama ayahnya di Al-Nassr. Momen ini mengingatkan pada duet LeBron James dan Bronny James di NBA.

Dunia sepak bola tengah digemparkan dengan potensi momen bersejarah yang mungkin segera terwujud: duet Cristiano Ronaldo dan putranya, Cristiano Ronaldo Jr., dalam satu tim profesional.

Kejadian ini bukan lagi sekadar impian penggemar, melainkan semakin mendekati kenyataan setelah Ronaldo Jr. menjalani debutnya bersama tim nasional u16 Portugal pada ajang Federations Cup, Kamis (30/10/2025). Ronaldo Jr., yang akan berusia 16 tahun pada Juni mendatang, menunjukkan perkembangan pesat dalam kemampuan teknis, disiplin bermain, dan insting mencetak gol yang sangat menjanjikan. Hal ini memicu spekulasi kuat mengenai kemungkinan promosi ke tim utama Al-Nassr, klub tempat ayahnya berkarier di Liga Arab Saudi.

Jika promosi tersebut benar-benar terjadi, maka dunia akan menyaksikan fenomena langka seorang ayah dan anak bermain bersama di level profesional. Kontrak Cristiano Ronaldo dengan Al-Nassr masih berlaku setidaknya hingga musim depan, membuka peluang besar bagi duet bersejarah ini untuk terwujud. Kejadian ini mengingatkan publik pada momen serupa yang pernah terjadi di dunia olahraga lain, khususnya bola basket.

Pada tahun 2024, LeBron James dan putranya, Bronny James, sempat bermain bersama di Los Angeles Lakers, menciptakan momen yang mengharukan dan menjadi sorotan global. Namun, potensi duet Ronaldo dan Ronaldo Jr. diperkirakan akan melampaui momen LeBron dan Bronny, mengingat popularitas dan pengaruh Cristiano Ronaldo yang mendunia. Selain aspek olahraga, kehadiran Ronaldo Jr. di tim utama Al-Nassr juga diprediksi akan memberikan dampak signifikan secara komersial dan media.

Klub akan mendapatkan keuntungan besar dari peningkatan popularitas dan daya tarik yang dibawa oleh bintang muda ini. Sorotan media internasional akan tertuju pada Al-Nassr, meningkatkan citra dan nilai merek klub secara keseluruhan. Bahkan, potensi kerjasama dengan sponsor dan peningkatan penjualan merchandise juga sangat mungkin terjadi. Di Indonesia, kisah serupa pernah terjadi di Liga 1 2023-2024, di mana bek Persija Jakarta, Maman Abdurrahman, bermain bersama putranya, Muhammad Rafa Raditya, dalam pertandingan melawan PSIS Semarang.

Momen tersebut menjadi bukti bahwa ikatan keluarga dan kecintaan terhadap sepak bola dapat menyatukan generasi dalam satu lapangan. Namun, kasus Ronaldo dan Ronaldo Jr. memiliki skala yang jauh lebih besar, mengingat status Cristiano Ronaldo sebagai salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Dunia sepak bola kini menantikan dengan antusias apakah momen bersejarah ini akan benar-benar terjadi atau hanya menjadi wacana menarik semata. Kompas.com akan terus mengikuti perkembangan situasi ini dan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada pembaca.

Keberlanjutan jurnalisme berkualitas membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, dan Kompas.com berkomitmen untuk terus menyajikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Kontribusi finansial melalui platform resmi kami sangat membantu dalam menjaga kualitas layanan dan pengembangan konten





KompasBola / 🏆 10. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Jr. Al-Nassr Sepak Bola Liga Arab Saudi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bahlil umumkan temuan gas bumi jumbo dengan potensi 5 TcfMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan temuan gas bumi di Sumur Geliga-1 Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, dengan ...

Read more »

Sarmi Papua Diguncang Gempa M 5,3 Selasa Dini Hari, BMKG: Tak Ada Potensi TsunamiBerita Sarmi Papua Diguncang Gempa M 5,3 Selasa Dini Hari, BMKG: Tak Ada Potensi Tsunami terbaru hari ini 2026-04-21 02:49:32 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Rusia kritik penguatan potensi nuklir Inggris dan PrancisWakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Viktorovich Grushko menilai bahwa penguatan potensi nuklir yang dilakukan Inggris dan Prancis dapat memicu ...

Read more »

Ikut-ikutan Ronaldo, Mbappe Bikin Janji yang Bisa Membahayakan para Raksasa EropaKylian Mbappe mengikuti Cristiano Ronaldo dengan membuat sebuah janji 'sakral'.

Read more »

Al Nassr Pertimbangkan Promosikan Anak Cristiano ke Tim Utama, Peluang Duet Ayah-Anak TerbukaAl Nassr membuka opsi mempromosikan Cristiano Jr ke tim utama musim depan, membuka peluang duet bersejarah dengan Cristiano Ronaldo sebelum kontraknya berakhir.

Read more »

Cristiano Ronaldo Berpeluang Main Bareng Anaknya di Al Nassr, Duet Impian Segera Terwujud?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »