Potensi Besar Ikan Gabus dalam Mendukung Kesehatan dan Kemandirian Pangan Nasional

Peneliti BRIN mengungkap profil gizi unggulan ikan gabus, terutama kandungan albumin dan senyawa bioaktifnya yang berperan penting dalam penyembuhan luka serta potensi hilirisasi produk pangan fungsional.

Ikan gabus (Channa striata) kini mendapatkan perhatian besar dari dunia riset kesehatan karena profil nutrisinya yang sangat luar biasa. Peneliti dari Pusat Riset Mikrobiologi Terapan di Badan Riset dan Inovasi Nasional ( BRIN ), Ekowati Chasanah, menegaskan bahwa ikan air tawar ini bukan sekadar sumber protein biasa, melainkan bahan pangan fungsional yang memiliki banyak keunggulan biologis.

Protein yang terkandung dalam ikan gabus dikenal sangat mudah dicerna oleh tubuh manusia, menjadikannya pilihan utama bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan maupun pasien yang tengah menjalani proses pemulihan pascaoperasi atau sakit kronis. Keunggulan utama ikan ini terletak pada kelengkapan profil asam aminonya, baik yang esensial maupun non-esensial, yang jarang ditemukan dalam konsentrasi tinggi pada sumber protein hewani lainnya. Komponen kunci yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian adalah albumin, yakni jenis protein plasma yang berfungsi vital dalam menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh manusia serta menjadi media transportasi bagi berbagai hormon dan zat penting lainnya. Selain albumin, ikan gabus juga diperkaya dengan asam amino spesifik seperti glisin, prolin, dan alanin yang secara kolektif bekerja mempercepat regenerasi sel, khususnya dalam proses penyembuhan luka jaringan tubuh. Dengan demikian, konsumsi ikan gabus secara teratur dapat memberikan dampak positif yang nyata terhadap pemulihan kesehatan fisik secara menyeluruh. Lebih jauh lagi, Ekowati mengungkapkan bahwa potensi ikan gabus melampaui sekadar pemenuhan gizi makro. Ikan ini kaya akan senyawa bioaktif seperti peptida bioaktif, asam lemak tak jenuh, serta berbagai jenis mikronutrien yang memiliki potensi terapeutik, termasuk kemampuan untuk membantu menekan risiko hipertensi. Penemuan ini membuka babak baru dalam industri kesehatan, di mana ikan gabus dapat diproses menjadi bahan baku suplemen atau produk pangan berbasis sains yang mendukung stabilitas kesehatan jangka panjang. Namun, untuk meraih manfaat tersebut secara maksimal, aspek penanganan pascapanen menjadi poin krusial yang tidak boleh diabaikan. Ekowati mengingatkan bahwa pengolahan ikan gabus harus dilakukan dengan metode yang sangat presisi, seperti menggunakan pemanasan tidak langsung guna memastikan stabilitas senyawa albumin dan mikronutrien penting lainnya tetap terjaga dan tidak rusak akibat suhu panas yang berlebih. Standardisasi berbasis riset menjadi prasyarat mutlak agar setiap produk turunan, baik berupa ekstrak maupun olahan makanan, tetap memiliki kualitas yang tinggi dan konsisten bagi konsumen. Dalam perspektif ekonomi dan kemandirian pangan nasional, pengembangan hilirisasi ikan gabus merupakan langkah strategis yang sangat menjanjikan. Dengan mengolah hasil tangkapan atau budidaya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produk kesehatan impor sekaligus memperkuat ekonomi di sektor perikanan. Inovasi teknologi dalam pengolahan ikan gabus tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada keberlanjutan pasokan dan efisiensi produksi yang ramah lingkungan. Dukungan riset yang berkelanjutan diperlukan agar pengembangan produk ini memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dan efektivitas yang teruji secara klinis. Jika semua aspek ini disinergikan, ikan gabus tidak hanya akan menjadi pilar penting bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi komoditas unggulan yang mampu bersaing di pasar global. Dengan demikian, pemberdayaan sumber daya lokal melalui pendekatan ilmiah merupakan kunci utama dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara nasional secara inklusif dan berkelanjutan di masa depan





