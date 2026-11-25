Polres Bogor mendirikan posko DVI dan mengerahkan tenaga medis pasca longsor di tambang emas ilegal Nanggung untuk mengidentifikasi korban yang terjebak.

Polres Bogor secara resmi mengoperasikan Posko Disaster Victim Identification (DVI) di Kecamatan Nanggung untuk mendukung proses identifikasi korban insiden tambang emas ilegal yang terjadi di kawasan Pongkor. Langkah strategis ini diambil menyusul laporan puluhan penambang yang terjebak di dalam lubang tambang akibat luapan air dari Sungai Ciseureuh.

Proses Identifikasi Korban Melalui Tahapan Medis

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung menegaskan bahwa Tim DVI dari Bidang Dokkes Polda Jawa Barat dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah disiapkan untuk mendukung proses identifikasi jika korban ditemukan. Penetapan posko ini bertujuan untuk memudahkan tahapan ante mortem dan post mortem demi keakuratan data korban.

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Selain infrastruktur identifikasi, Polres Bogor telah mengutus Tim Dokkes bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor untuk menyiagakan tenaga medis. Kesiapan ini meliputi perlengkapan kesehatan lengkap dan ambulans guna memberikan penanganan medis segera kepada setiap korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian.

Koordinasi Tim SAR dan Kendala Teknis Evakuasi

Operasi pencarian dan evakuasi diperkuat dengan bantuan personel SAR Brimob Polda Jawa Barat yang telah hadir di lokasi. Kapolres Arfan Zulkan Sipayung bersama Bupati Bogor Rudy Susmanto memantau langsung penanganan kejadian ini sejak Rabu (25/11/2026) dini hari di kawasan bencana.

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Insiden bermula ketika hujan berintensitas tinggi mengguyur Gunung Butak, Desa Bantar Karet, pada Senin (23/11) pukul 18.00 WIB. Akibatnya, aliran Sungai Ciseureuh deras hingga merembes dan menggenangi lubang tambang ilegal di kawasan izin usaha pertambangan PT Aneka Tambang Tbk pada pukul 23.00 WIB.

Proses evakuasi sempat terhenti pada Rabu dini hari karena kondisi medan yang kritis. Tim gabungan menghadapi kendala berupa lubang tambang yang sempit, genangan air yang terus bertambah, serta potensi longsor akibat tanah yang labil dan tidak stabil.

Status Penambangan dan Imbauan Keamanan Publik

Berdasarkan keterangan saksi, sejumlah penambang berada di dalam dua lubang tambang saat kejadian berlangsung. Sebagian kecil dilaporkan berhasil menyelamatkan diri, namun puluhan pekerja lainnya masih menjadi prioritas utama dalam pencarian hingga Rabu pagi.

Polres Bogor terus berkoordinasi dengan Basarnas, Antam, BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Brimob, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Langkah ini diambil untuk menentukan metode evakuasi yang paling aman dengan mengutamakan keselamatan personel penolong.

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Kapolres Arfan Zulkan Sipayung mengeluarkan imbauan tegas agar masyarakat menghindari kawasan tambang yang terdampak. Proses pencarian dan evakuasi dikhawatirkan akan semakin sulit dan berbahaya jika dilakukan oleh pihak non-professional tanpa peralatan standar operasi.

Sampai dengan update terkini pada Rabu pagi, tim gabungan tetap berupaya keras melakukan pencarian dan evakuasi terhadap puluhan penambang yang dilaporkan terjebak di dalam lubang tambang tersebut di kawasan Nanggung, Kabupaten Bogor.