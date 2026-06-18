Portugal vs Republik Demokratik Kongo: imbang 1-1 dalam pembukaan Grup K Piala Dunia 2026

Portugal hanya bisa mengantar poin satu dari laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo di Houston. Joao Neves membuka keunggulan Portugal di menit awal namun Wissa menyamakan kedudukan menjelang istirahat. Cristiano Ronaldo menjadi starter tertua dalam sejarah Piala Dunia namun gagal menambahkan golnya.

Portugal memulai kampanye Piala Dunia 2026 di Grup K dengan hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo di NRG Stadium, Houston. Tim asuhan Roberto Martinez seharusnya mendominasi laga tersebut namun justru kesulitan menaklukkan pertahanan lawan.

Joao Neves membuka skor bagi Portugal pada menit ke-6 melalui tandukan dari umpan Pedro Neto. Meski demikian, Republik Demokratik Kongo berhasil menyamakan kedudukan pada injury time babak pertama melalui sundolan Meschak Wissa dari sepak pojok yang diakibatkan umpan Arthur Masuaku. Pada babak kedua, Portugal mengokealkan berbagai peluang termasuk yang dibuat Cristiano Ronaldo namun tidak menghasilkan gol. Para pemain cadangan seperti Francisco Conceicao, Nelson Semedo dan Rafael Leao diikutsertakan namun tetap tidak bisa mengubah hasil imbang.

Rekor penting tercatat当 CR7 menjadi starter tertua dalam sejarah Piala Dunia pada usianya 41 tahun 132 hari. Hasil ini membuat Portugal harus puas dengan satu poin sementara Kongo menunjukkan perlawanan yang solid. Laga ini menjadi contoh ketegasan pertahanan di tingkat pesta dunia secara keseluruhan





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Piala Dunia 2026 Portugal Republik Demokratik Kongo Grup K Cristiano Ronaldo

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