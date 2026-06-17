Portugal vs RD Kongo Imbang 1-1 di Piala Dunia 2026

Portugal ditahan imbang 1-1 oleh RD Kongo dalam laga Grup K Piala Dunia 2026. Gol Portugal dicetak Joao Neves pada menit keenam, sedangkan penyama skor Yoane Wissa di menit 45+5. Tim asuhan Roberto Martinez tidak mampu memenangkan pertandingan meski mendominasi penguasaan bola dan menciptakan beberapa peluang.

Portugal dan RD Kongo berimbang 1-1 dalam laga Grup K Piala Dunia 2026 di NRG Stadium Houston, Rabu 17 Juni 2026 dini hari WIB. Portugal memulai dengan dominasi penguasaan bola dan tekanan tinggi, menghasilkan gol cepat melalui Joao Neves pada menit keenam yang memanfaatkan umpan Pedro Neto.

Namun RD Kongo menunjukkan ketahanan mental, menyusul skor melalui gol Yoane Wissa di akhir babak pertama sepoting umpan Arthur Masuaku. Setelah jeda, Portugal berupaya meningkatkan tekanan dengan szerepan seperti tendangan Joao Cancelo yang dianulir karena offside, serta peluang Cristiano Ronaldo yang masih melebar. Pergantian pemain termasuk Rafael Leao, Nelson Semedo, dan Goncalo Ramos tak mampu mencetak gol tambahan meski Portugal mendapat sepak pojok di injury time. Kiper RD Kongo Dimitry Bertaud Mpasi mempertahankan hasil imbang.

Joao Neves dinobatkan Man of the Match atas performanya meski Portugal hanya gain satu poin. Laga ini menunjukkan resolve ketat RD Kongo yang sukses menahan serangan Portugal yang dianggap kuat





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Piala Dunia 2026 Portugal RD Kongo Joao Neves Yoane Wissa

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