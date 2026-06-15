Portugal vs Kongo: Laga Sengit Kuda Hitam di Grup K Piala Dunia 2026

Portugal dan Kongo bertemu dalam Grup K Piala Dunia 2026. Portugal membawa misi juara pertama dengan skuat bintang, sementara Kongo bertekad membuat sejarah sebagai wakil Afrika. Pertandingan diprediksi akan sangat kompetitif.

Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang yang diincar oleh sekelompok tim kuda hitam . Di satu sisi, Portugal , yang Didukung oleh skuat penuh bintang, termasuk Cristiano Ronaldo , yang diyakini akan memainkan Piala Dunia terakhirnya, bertekad membuat sejarah dengan membela juara pertama mereka.

Di sisi lain, Kongo, yang memAmerikaankeandrella第一次partisipasi mereka di Piala Dunia sejak 1974 sebagai Zaire, tiba dengan keyakinan dan energi baru. Kedua tim ini akan bertemu dalam Grup K, di mana setiap pertandingan sangat penting karena hanya dua tiket yang tersedia untuk lolos ke babak 32 besar. Portugal, dipimpin pelatih Roberto Martinez, memiliki gelandang trio Joao Neves, Vitinha, dan Bruno Fernandes yang dianggap sebagai yang terbaik di dunia.

Selain itu, pemain-pemain seperti Ruben Dias, Rafael Leao, dan Pedro Neto juga siap berkontribusi besar. Namun, fokus mereka tidak hanya pada 'dance terakhir' Ronaldo; mereka ingin memenangkan trofi untuk pertama kalinya. Sementara itu, Kongo mengandalkan pemain keturungan seperti Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, dan Gael Kakuta, bersama penyerang berbahaya Yoanne Wissa yang sudah terbukti di Premier League. Mereka siap menjadi pengganggu dan menciptakan kejutan.

Secara teori, Portugal lebih diunggulkan. Tetapi Kongo, denganpertahanan yang solid dan tekad kuat, tidak akan mudah menyerah. Laga ini diantisipasi akan sangat sengit dan kompetitif. Kedua tim memahami pentingnya memenangkan pertandingan pertama untuk CFconfidence dalam fase grup.

Jadwal siaran TV mungkin dapat berubah, tetapi pertandingan antara Portugal dan Kongo menjadi salah satu laga yang paling dinantikan di Grup K karena kontras ambisi dan kemampuan





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