Portugal Tertahan Imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026

Timnas Portugal hanya bisa meraih hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo dalam laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Gol pembuka Portugal dicetak Joao Neves pada menit keenam, namun Yoane Wissa berhasil menyamakan kedudukan menjelang halftime. Meski Cristiano Ronaldo menjadi starter tertua dalam sejarah Piala Dunia, Portugal kesulitan mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Pelatih Roberto Martinez mengakui timnya kehilangan variasi serangan setelah gol pembuka. Hasil ini membuat Portugal harus menang di dua laga berikutnya untuk mempertahankan harapan lolos ke fase knock-out.

Pada laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 , Timnas Portugal only managed to draw 1-1 against Republik Demokratik Kongo at Houston Stadium , Kamis 18 Juni 2026.

Cristiano Ronaldo started the match, making him the oldest outfield player to start a World Cup match at 41 years and 132 days. Portugal began strongly with Joao Neves scoring in the sixth minute, giving them an early lead.

However, they failed to maintain their momentum and lost fluidity in their attack. Just before halftime, Yoane Wissa equalized for Kongo, shifting the match's dynamics. Portugal struggled to break down Kongo's defense in the second half despite creating chances. Coach Roberto Martinez praised his team's effort but admitted they lacked variation and control after the opening goal.

The draw puts Portugal in a difficult position in the group stage, requiring them to secure wins in their next two matches to advance. The match featured repeated promotional content about streaming, TVRI broadcasts, and unrelated product releases, which have been omitted from this rewrite





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