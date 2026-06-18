Portugal Tertahan 1-1 oleh Kongo, Ronaldo Dikritik Tajam

Portugal hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo di laga pembuka Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo tampil penuh 90 menit tetapi dianggap minim kontribusi, menuai kritik dari media setempat.

Timnas Portugal harus puas berbagi angka dengan Republik Demokratik Kongo setelah bermain imbang 1-1 dalam laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat.

Hasil ini menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Roberto Martinez yang sebelumnya diunggulkan untuk meraih kemenangan. Portugal sebenarnya memulai pertandingan dengan gemilang setelah Joao Neves mencetak gol cepat pada menit keenam. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Yoane Wissa menyamakan kedudukan untuk Kongo menjelang turun minum. Sepanjang laga, Portugal mendominasi penguasaan bola, tetapi permainan mereka dinilai terlalu lambat dan monoton oleh media setempat.

Timnas Portugal lebih fokus mengontrol pertandingan ketimbang menciptakan ancaman nyata ke pertahanan lawan. Kritik tajam pun dialamatkan kepada performa Cristiano Ronaldo yang tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Megabintang berusia 41 tahun itu dinilai gagal memberikan kontribusi signifikan di lini depan. Media Portugal menulis bahwa Ronaldo hanya sesekali terlihat saat turun menjemput bola dan membantu membangun serangan.

Secara keseluruhan, kontribusinya dianggap minim dan jauh dari ekspektasi sebagai kapten tim.

"Dia bermain selama 90 menit pada usia 41 tahun tanpa memberikan kontribusi berarti dalam edisi keenamnya di turnamen ini," tulis media tersebut. Ronaldo sendiri memiliki beberapa peluang, termasuk sundulan yang dianulir karena offside dan tendangan yang melebar pada menit ke-68. Di sisi lain, Kongo justru beberapa kali mampu memberikan ancaman serius melalui serangan balik cepat. Cedric Bakambu sempat nyaris membawa tim Afrika itu berbalik unggul ketika sepakannya membentur tiang gawang.

Portugal baru menunjukkan peningkatan setelah masuknya Francisco Conceicao pada babak kedua, tetapi tetap gagal mencetak gol tambahan. Hasil imbang ini membuat Portugal berada di posisi kedua klasemen sementara Grup K, tertinggal dari Uzbekistan yang sebelumnya menang atas lawan lainnya. Kini, Cristiano Ronaldo dan kolega dituntut bangkit pada pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan. Kemenangan menjadi target wajib jika ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur Piala Dunia 2026.

Pertandingan tersebut akan menjadi ujian besar bagi Portugal untuk membuktikan bahwa mereka masih layak diperhitungkan sebagai calon juara. Sementara itu, Kongo berhasil mencuri satu poin berharga dan akan berusaha memanfaatkan momentum ini di laga-laga selanjutnya. Dengan performa yang masih jauh dari harapan, publik Portugal mulai mempertanyakan strategi Roberto Martinez. Apakah sang pelatih mampu membangkitkan kembali performa terbaik timnya?

Atau justru Portugal harus menerima kenyataan pahit di turnamen ini? Semua akan terjawab dalam pertandingan-pertandingan berikutnya





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Portugal Ronaldo Piala Dunia 2026 Kongo Imbang

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