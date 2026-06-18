Timnas Portugal harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan RD Kongo dalam laga Gruf K Piala Dunia 2026. Gol penentu Portugal dicetak Joao Neves pada menit ke-6, sementara tim tamud Dallas equalizer melalui unjuk gigi pemain RF Kongo. Pertandingan ini memperpanjang rekor buruk Cristiano Ronaldo yang belum mencetak gol dalam lima pertandingan Piala Dunia beruntun.

Dalam laga Group K Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Stadion NRG, timnas Portugal hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan RD Kongo. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis (18/6/2026) dini hari WIB tersebut sebenarnya dimulai dengan sangat baik bagi portugal sehinga segera mencetak gol pembuka melalui sundulan Joao Neves di menit ke-6.

Gol tersebut memberi kenyamanan bagi Timnas Portugal namun sayangnya, mereka tidak lagi mampu mengeksploitasi momentum untuk menambah gol dan malah kehilangan kedalaman serangan. RD Kongo yang sempat terserak berhasil mengatur kembali struktur pertahanaan dan melakukan serangan balikan yang efektif. Hasilnya, mereka berhasil menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berakhir dengan skor 1-1.

Gagalnya pensertaan pemain pengganti yang dibuat oleh pelatih Roberto Martinez, termasuk penetrasi dari sayap dan kombinasi di tengah lapangan, membuat ringkasan pertandingan menjadi sangat mengecewakan bagi para pencinta sepak bola portugal. Kekalahan tambahan dalam ini memperpanjang seri tanpa gol bagi Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia. Ronaldo yang bermain penuh selama 90 menit hanya bisa melepaskan tiga tembakan tanpa yang homem. Dengan demikian Ronaldo telah tidak mencetak gol dalam lima pertandingan Piala Dunia beruntun.

Meskipun demikian, pelatih Roberto Martinez tetap mempertahankannya di lapangan hingga menit-menit akhir. Martinez beralasan bahwa Ronaldo adalah penyerab terbaik yang dimiliki portugal dan menariknya di tengah pertandingan adalah keputusan yang tidak masuk akal. Ronaldo sendiri masih memegang prestasi sebagai top skor sepanjang masa untuk portugal dengan 143 gol internasional. Ronaldo juga baru saja mencatat sejarah bersama sebagai pemain kedua yang tampil di enam edisi Piala Dunia, setelah Lionel Messi yang meraih pencapaian serupa sehari sebelumnya.

Analisis lebih dalam yang disampaikan Martinez menggarisbawahi bahwa akar masalah tim tidak terletak pada performa individu Ronaldo namun lebih ke taktik kolektif setelah mencetak gol dini.

"Kami memulai pertandingan dengan sangat, sangat baik. Tingkat permainan, kontrol pertandingan dan cara kami memasuki area penalty berjalan sangat baik. Namun setelah mencetak gol, kami justru kalah. Kami memberi kesempatan kepada Kongo untuk menata kembali pertahanannya dan membangun serangan balik.

Kami kehilangan kedalaman permainan," ungkap Martinez melalui ESPN. Isu lain yang diangkat adalah penurunan intensitas serangan portugal yang hanya menghasilkan enam kali percobaan tembangan setelah gol pembuka. Martinez menambahkan bahwa emosi positif dari seharusnya memacu tim untuk terus menyerang malah berbalik menjadi beban mental. Di sisi lain, RD Kongo menunjukkan disiplin tinggi dalam pertahanan dan berhasil memanfaatkan setiap kesempatan untuk balik menyerang.

Meskipun tidak hadir dalam papan atas peringkat播球 dunia, tim ini berhasil menyulitkan portugal dengan struktur pertahanan rapat dan transisi cepat. Hasil ini jelas suatu pencapaian besar bagi RD Kongo yang berhasil mendapatkan satu poin dalam grup角逐 serta menciptakan kemungkinan lolos ke putaran berikutnya. Sementara itu, portugal yang dianggap sebagai salah satu favorit juara harus menutup laga pertama dengan RAS yang kurang memuaskan dan mempertanyakan kemampuan ofensif mereka di kompetisi levels tertinggi.

Di luar lapangan, performa Ronaldo menjadi sorotan utama di media sosial dan kalangan pakar. Banyak yang menilai bahwa ketagihan untuk破破 rekor pribadi mengalihkan fokusnya dari permainan tim. Namun Martinez menegaskan bahwa time opearasi kolektif memiliki prioritas lebih tinggi dan keputusan taktisnya selalu berdasarkan kebutuhan tim, bukan individu. Ronaldo sendiri saat diwawancarai setelah laga menyatakan bahwa hasil imbang adalah "bagian dari sepak bola" dan komitmennya untuk terus memberikan yang terbaik tetap kuat.

Dengan demikian, portugal harus meningkatkan kualitas serangan dan menata kembali strategi ofensif setelah pelajaran berharga dari laga pertama ini





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