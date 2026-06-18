Portugal Tahan Imbang RD Kongo, Kritik Terhadap Ronaldo Muncul; Rice Keluar Karena Ketidaknyamanan

Artikel ini membahas hasil imbang Portugal 1-1 melawan RD Kongo di Piala Dunia 2026, termasuk kritik Thierry Henry terhadap pergerakan Ronaldo, serta keluhan Bruno Fernandes. Selain itu, kondisi Declan Rice yang memaksa penggantian dan pengumuman pengunduran diri Peter Cklamovski dari Malaysia juga disampaikan.

Pada laga perdana Grup K Piala Dunia 2026 , Portugal hanya tampil dengan hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo (RD Kongo). Hasil ini memicu berbagai analisis dan kritik, terutama terhadap pergerakan dan kontribusi Cristiano Ronaldo .

Meski berhasil menjadi starter tertua dalam sejarah Piala Dunia pada usia 41 tahun 132 hari, Ronaldo dinilai oleh legenda Prancis Thierry Henry terlalu mudah dibaca oleh lawan. Henry menyoroti bahwa pergerakan Ronaldo kurang unpredictable, sehingga pertahanan Kongo dapat dengan mudah memantau dan menandinginya. Kekhawatiran juga muncul dari dalam tim, di mana和中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes） tampak frustrasi terhadap Ronaldo, menimbulkan perdebatan di media sosial. Pelatih Portugal belum memberikan komentar resmi mengenai masalah ini, fokus seharusnya pada peningkatan efektivitas serangan untuk laga-laga berikutnya.

Di lain sisi, tim lain seperti England juga mendapat perhatian karena Declan Rice harus ditarik keluar lebih awal akibat ketidaknyamanan di paha belakang. Pelatih Thomas Tuchel memastikan kondisi Rice tidak serius dan berharap pemain tersebut dapat segera pulih. Sementara itu, di grup lain, Kolombia menutup putaran pertama dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan. Peru mengalahkan Jepang 2-1, dan Spanyol mengukir kemenangan 2-0 atas Swis.

Di luar kompetisi, Peter Cklamovski mengumumkan pengunduran diri dari posisi pelatih Malaysia, sementara Modena Pay meluncurkan kartu kredit dan debit khusus untuk pembelian perangkat. Pameran UMKM EastFood Indonesia 2026 terbuka di Surabaya, diharapkan dapat mendorong ekspor





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Piala Dunia 2026 Portugal Vs RD Kongo Cristiano Ronaldo Thierry Henry Declan Rice

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