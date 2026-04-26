Portugal menunjukkan performa impresif di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan di bawah asuhan Roberto Martinez, tim ini diprediksi menjadi salah satu pesaing utama. Cristiano Ronaldo bertekad menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai ajang terakhirnya dan meraih gelar juara yang belum pernah diraih Portugal.

Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes merayakan kemenangan gemilang Portugal 2-0 atas Uruguay dalam pertandingan penting Grup H Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Lusail Iconic Stadium, Lusail, Qatar, pada Selasa, 29 November 2022.

Kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi Portugal sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan dalam persaingan sepak bola dunia. Dengan sejarah panjang yang gemilang di babak kualifikasi dan deretan pemain bintang yang menghiasi setiap lini, Portugal diprediksi akan menjadi kekuatan dominan dalam turnamen mendatang yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2026.

Di bawah kepemimpinan strategis pelatih Roberto Martinez, Selecao das Quinas, julukan untuk Tim Nasional Portugal, telah menunjukkan performa yang konsisten dan memukau, membangkitkan harapan besar dari para penggemar setia di seluruh dunia. Kombinasi antara pengalaman para pemain senior dan semangat juang para talenta muda menjanjikan penampilan yang menarik, kompetitif, dan penuh kejutan di panggung sepak bola terbesar dunia. Semangat membara terus diusung oleh megabintang Cristiano Ronaldo, yang menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai ajang terakhirnya untuk bersaing di level internasional.

Pemain yang saat ini membela Al Nassr ini tentu saja memiliki ambisi besar untuk melengkapi koleksi gelarnya yang masih terasa kurang lengkap. Perjuangan Portugal menuju Piala Dunia 2026 dimulai dengan serangkaian pertandingan kualifikasi UEFA yang ketat. Zona kualifikasi ini membagi peserta menjadi 12 grup, masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara, di mana tim yang berhasil menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama.

Seleccao das Quinas tergabung dalam Grup F dan berhasil keluar sebagai juara grup dengan mengumpulkan 13 poin, unggul tiga poin dari pesaing terdekatnya, Republik Irlandia. Portugal telah berpartisipasi dalam delapan edisi Piala Dunia sebelumnya, dengan pencapaian terbaik mereka adalah meraih tempat ketiga pada Piala Dunia 1966 di Inggris, yang dipimpin oleh legenda sepak bola Eusebio. Pada Piala Dunia 2006 di Jerman, Portugal kembali mencapai babak semifinal, namun harus puas finis di posisi keempat setelah dikalahkan oleh Jerman.

Sayangnya, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di babak perempat final setelah secara mengejutkan kalah 1-0 dari Maroko, mengakhiri impian mereka untuk meraih gelar juara. Meskipun demikian, Portugal telah membuktikan diri sebagai tim yang mampu bersaing di level tertinggi, dan gelar juara Piala Dunia masih menjadi tujuan utama yang ingin mereka capai.

Pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, terus mengamati dan mengevaluasi performa anak asuhnya, termasuk dalam pertandingan melawan Luksemburg pada laga Grup J Kualifikasi Euro 2024 yang digelar di Estadio Algarve pada Selasa, 12 September 2023. Martinez, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala Tim Nasional Portugal sejak Januari 2023, menggantikan Fernando Santos dan telah membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain tim. Sebelum memimpin Portugal, Martinez memiliki pengalaman yang kaya dan sukses bersama Belgia dari tahun 2016 hingga 2022.

Di bawah kepemimpinannya, Belgia berhasil mencapai peringkat satu dunia FIFA dan melaju hingga semifinal Piala Dunia 2018. Dengan hadirnya Martinez, Portugal telah mengadopsi gaya bermain yang lebih menyerang, efektif, dan dinamis, dengan fokus pada peningkatan efisiensi serangan dan penguasaan bola. Tim Nasional Portugal baru menunjukkan potensi penuhnya di kancah internasional ketika generasi emas, termasuk Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya, berada dalam skuat.

prediksi superkomputer menunjukkan bahwa Cristiano Ronaldo berpotensi memimpin Portugal meraih gelar juara Piala Dunia 2026, mengungguli rival abadinya, Lionel Messi





