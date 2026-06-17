Portugal Imbang 1-1 dengan RD Kongo, Performa Ronaldo Dikritik

Portugal hanya bisa mengakhiri laga Grup K Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 melawan RD Kongo. Tim Eropa yang didatangkan banyak bintang seperti Cristiano Ronaldo gagal menunjukkan dominasi dan bahkan harus merasakan hasil sejarah dari tim Afrika yang baru meraih poin pertamanya di Piala Dunia. Performa Ronaldo yang kurang berdampak serta夹角 stratégis Bruno Fernandes menjadi sorotan utama.

Pemain Portugal Cristiano Ronaldo bereaksi pada akhir laga Grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal vs RD Kongo di Houston, Rabu, 17 Juni 2026. (AP Photo/Ashley Landis) yang menghadirkan hasil cukup mengejutkan.

Berduel di NRG Stadium, Houston, Kamis (18/6/2026) dini hari WIB, kedua tim berbagi angka setelah bermain imbang 1-1. Hasil tersebut menjadi catatan bersejarah bagi RD Kongo yang meraih poin pertama mereka di ajang Piala Dunia. Tim asal Afrika itu tampil disiplin dan mampu meredam kekuatan Portugal sepanjang pertandingan. Di sisi lain, Portugal gagal menunjukkan dominasi yang diharapkan meski diperkuat banyak pemain bintang.

Performa kapten Cristiano Ronaldo pun menjadi bahan perbincangan karena dinilai tidak memberikan pengaruh besar terhadap jalannya laga. Penyerang Portugal, Cristiano Ronaldo, berebut bola udara dengan bek DR Kongo bernomor 22, Chancel Mbemba, dan bek bernomor 4, Axel Tuanzebe, dalam laga Grup K Piala Dunia FIFA 2026 antara Portugal melawan DR Kongo di Houston Stadium, Houston, Texas, pada 17 Juni 2026.

(Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Sebelum pertandingan dimulai, legenda Prancis, Thierry Henry, memberikan pandangan menarik terkait Portugal. Ia menegaskan bahwa perhatian seharusnya tertuju pada tim secara keseluruhan, bukan hanya kepada Ronaldo. Penyerang berusia 41 tahun itu bermain penuh selama 90 menit. Namun, kontribusinya di lini depan tidak terlalu terlihat dibanding ekspektasi yang mengiringinya.

Ronaldo hanya menghasilkan beberapa peluang pada babak kedua yang gagal mengarah ke gawang. Ia beberapa kali mencoba melewati lawan pada babak pertama, tetapi tidak mampu menciptakan ancaman berarti. Kemampuan Ronaldo tanpa bola juga dinilai tidak lagi seefektif beberapa tahun lalu. Portugal bahkan tetap berusaha mengarahkannya sebagai target utama dalam situasi bola mati meski hasilnya tidak maksimal.

Pemain Portugal Bruno Fernandes (8), kiri, dan pemain RD Kongo Samuel Moutoussamy (8) berebut bola saat laga Grup K Piala Dunia 2026 antara Portugal vs RD Kongo di Houston, Rabu, 17 Juni 2026. (AP Photo/Eric Smith) Kehadiran Ronaldo di lapangan dianggap berdampak langsung terhadap peran Bruno Fernandes. Gelandang Manchester United itu justru kesulitan mendapatkan ruang dan sentuhan bola yang biasanya menjadi kekuatannya. Padahal, Bruno datang ke Piala Dunia 2026 dengan kepercayaan diri tinggi.

Ia baru saja mencatat rekor 21 assist dalam satu musim Premier League bersama Manchester United. Ketika Ronaldo bermain sejak menit pertama, pola serangan Portugal cenderung mengalir ke arahnya. Pendekatan tersebut pernah menjadi formula sukses selama bertahun-tahun, tetapi situasinya kini dianggap berbeda. Portugal juga banyak membangun permainan melalui Vitinha di lini tengah.

Kombinasi kedua faktor itu membuat Bruno tidak mampu memberikan pengaruh besar seperti yang biasa ia tunjukkan. Sejumlah pengamat menilai Ronaldo masih dapat menjadi senjata penting bagi Portugal. Namun, peran sebagai pemain pengganti dinilai lebih efektif untuk mengubah jalannya pertandingan dibanding tampil sebagai starter. Hasil imbang melawan RD Kongo menjadi peringatan bagi Portugal untuk segera menemukan komposisi terbaik.

Jika ingin melangkah jauh di Piala Dunia 2026, Portugal perlu memaksimalkan pemain yang sedang berada dalam performa terbaik, termasuk Bruno Fernandes. 1 jam yang lalu Tempat Menonton Ghana vs Panama di Piala Dunia 2026 Link Live Streaming Piala Dunia 2026 Inggris vs Kroasia, Kamis 18 Juni Pukul 03.00 WI





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