Timnas Portugal hanya bisa bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo pada laga penno Grup K Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo menjadi pemain lapangan tertua yang starter di Piala Dunia pada usia 41 tahun 132 hari, meski tidak berhasil menambah golnya. Portugal unggul dulu lewat Joao Neves, tetapi gol kensit Yoane Wissa menyamakan kedudukan. Portugal dominan di babak kedua namun tak bisa menebus优势印尼 kile, sehingga harus puas dengan hasil draw yang mengancam peluang lolos ke fase gugur.

Laga antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi Cristiano Ronaldo karena ia menjadi pemain lapangan tertua yang starter di ajang tersebut pada usia 41 tahun 132 hari, menyamai rekor特别注意.

Namun, berbeda dengan performances Lionel Messi yang mencetak hattrick, Ronaldo gagal menambah koleksi golnya. Portugal memulai pertandingan dengan担保 melalui sundulan Joao Neves di menit ke enam yang memanfaatkan umpan Pedro Neto. Namun, Republik Demokratik Kongo cepat menyamakan kedudukan melalui tendangan Yoane Wissa yang dimanfaatkan dari umpan silang Arthur Masuaku. Di babak kedua,葡萄牙 Mendominasi penguasaan bola hingga 68 persen bahkan sempet mencetak gol lewat Joao Cancelo pada menit ke-55, tetapi gol tersebut dianulir karena posisi offside.

Cedric Bakambu juga hampir membawa Kongo unggul tetapi tembakannya membentur tiang gawang. Ronaldo mendapat peluang di menit ke-68 namun sepakannya melebar. Akhirnya, pertandingan berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat Portugal harus menang laga berikutnya melawan Uzbekistan untuk bertahan di turnamen.

Sementara itu, Kongo tampil memorable dengan mempertahankan hasil imbang melawan tim kuat Eropa. Pertandingan ini juga menandai debut Piala Dunia bagi banyak pemain muda Portugal yang di.. /.. /..

/ieux Roberto Martinez. Ronaldo mengekspresikan penerimaan atas hasil dan mengajak tim untuk fokus ke laga selanjutnya.keseluruhan match ini menjadi testament ketahanan dan Tactical disiplin Kongo serta perlawanan kuat Portugal yang masih mencari kestabilan di awal turnamen





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Piala Dunia 2026 Portugal Vs DR Congo Cristiano Ronaldo Rekor Tertua Starter Imbang 1-1

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