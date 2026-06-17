Portugal Gagal Manfaatkan Cristiano Ronaldo, Imbang 1-1 Lawan Kongo di Pembuka Piala Dunia 2026

Laga perdana grup Piala Dunia 2026 antara Portugal dan Kongo berakhir imbang 1-1. Cristiano Ronaldo hanya mencatat dua tembakan tanpa gol, sementara Kongo mencuri poin berharga. Analisis performa dan implikasi bagi kedua tim.

BOLASPORT. COM - Laga pembuka fase grup Piala Dunia 2026 antara Timnas Portugal dan Timnas Republik Demokratik Kongo berakhir dengan hasil imbang 1-1 di NRG Stadium, Houston, pada Rabu 17 Juni 2026 (atau dini hari Kamis WIB).

Pertandingan yang awalnya diharapkan menjadi panggung gemilang bagi sang legenda Cristiano Ronaldo justru memperlihatkan penampilan yang jauh di bawah ekspektasi. Ronaldo, yang mengenakan nomor punggung 7, hanya mencatatkan dua tembakan dalam 90 menit bermain dan tidak satu pun di antaranya mengarah ke gawang. Kegagalan tersebut menambah beban pada tim asuhan Roberto Martínez, sementara Kongo-yang berada di peringkat 46 FIFA-memanfaatkan ketidakhadiran gol sang bintang untuk mengamankan satu poin berharga.

Sejak peluit pembuka, Portugal menggelar serangan beruntun, menekan pertahanan Kongo yang masih mencari ritme. Upaya tersebut berbuah cepat ketika João Neves, gelandang berusia 21 tahun, mencetak gol perdana untuk timnya pada menit keenam lewat sundulan setelah menerima umpan silang dari sisi kanan. Gol tersebut memberi Portugal keunggulan awal, namun Kongo tidak tinggal diam. Pada menit ke-45+5, Yoane Wissa berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan serupa, memanfaatkan serangan balik di menit-menit akhir babak pertama.

Skor 1-1 kemudian menjadi hasil akhir babak pertama. Babak kedua menyaksikan kedua tim berusaha menambah keunggulan. Portugal menciptakan beberapa peluang, termasuk tembakan keras dari Mendes yang diblok kiper Mpasi‑Nzau, dan tendangan salto Joao Cancelo yang dinyatakan offside. Di sisi lain, Kongo menekan dengan serangan lewat Bakambu yang sempat menembus pertahanan Portugal, namun tembakannya ditangkis kiper Diego Costa.

Cristiano Ronaldo kembali mendapatkan kesempatan pada menit ke-68, melepaskan tembakan lurus dari sisi kanan, namun bola meleset tipis di samping tiang gawang. Upaya terakhiri dengan tembakan lain dari Ronaldo yang kembali meleset. Akhirnya, kedua tim harus puas berbagi poin, dengan statistik menunjukkan Portugal menguasai penguasaan bola dan tembakan, namun kegagalan mengeksekusi peluang membuat mereka kehilangan tiga poin penting di laga pembuka. Kekalahan tanpa gol ini menimbulkan pertanyaan besar tentang peran Ronaldo dalam skuad Portugal menjelang turnamen.

Meskipun masih berusia 42 tahun, ekspektasi publik tetap tinggi mengingat peran krusialnya dalam peraih trofi Piala Dunia 2016. Namun, performa di Houston menegaskan bahwa usia dan kurangnya kontribusi nyata menjadi tantangan besar bagi sang megabintang. Di sisi lain, Kongo, yang berada di zona degradasi peringkat FIFA, berhasil mengamankan poin berharga melawan tim raksasa, membuka peluang bagi mereka untuk mengejutkan klasemen grup. Dengan hasil 1-1 ini, grup yang berisi Portugal, Kongo, dan dua tim lainnya kini menjadi sangat terbuka.

Portugal harus menemukan cara memaksimalkan peluangnya di laga berikutnya, sementara Kongo bisa mendapatkan kepercayaan diri lebih setelah menahan serangan tim berkelas dunia. Pertarungan selanjutnya di grup ini diprediksi akan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim, serta menguji kemampuan Roberto Martínez dalam mengoptimalkan potensi skuadnya tanpa terlalu mengandalkan satu pemain bintang





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