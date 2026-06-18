Portugal Ditahan Imbang Kongo, Kritik atas Performa Ronaldo dan Strategi Tim

Timnas Portugal gagal memenangkan laga pembuka Grup K Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Republik Demokratik Kongo. Performa Cristiano Ronaldo dan taktik bertahan after unggul menjadi sorotan utama media.

Portugal memulai pertandingan dengan baik di Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo . Di bawah asuhan Roberto Martinez , tim berhasil mendominasi penguasaan bola dan membuka keunggulan awal melalui gol Joao Neves di menit keenam.

Namun keunggulan itu tidak bisa dipertahankan hingga laga berakhir. Zzz... Portugalg too fokus mengontrol permainan setelah unggul sehingga kehilangan variasi serangan. Ketika Kongo meningkatkan tempo, Portugal kebobolan gol penyeimbang dari Yoane Wissa menjelang turun minum.

Media setempat menilai penguasaan bola tinggi Portugalg tidak diimbangi dengan ancaman nyata ke gawang lawan. Permainan lambat dan minim kreativitas membuat tim Afrika bisa bertahan nyaman. Sorotan juga di Ronaldo yang bermain penuh 90 menit. Meski menjadi pusat perhatian suporter, kontribusi sang kapten di lapangan dinilai tidak signifikan.

Media lapor Ronaldo hanya sesekali terlihat saat turun jemput bola atau membantu bangun serangan. Secara keseluruhan, penyerang 41 tahun itu dianggap gagal dampak besar dalam laga keenamnya di Piala Dunia. Dia bermain 90 menit di usia 41 tanpa kontribusi berarti pada edisi keenamnya di turnamen ini. Media juga soroti Portugalg baru menunjukkan peningkatan setelah masuk Francisco Conceicao.

Kehadiran pemain sayap itu membuat serangan lebih hidup dan ciptakan peluang berbahaya untuk Ronaldo. Salah satu peluang terbaik terjadi saat Conceicao menerobos pertahanan Kongo dan kirim umpan ke Ronaldo, Namun penyelesaian Ronaldo gagal cetak gol. Selain masalah ofensif, Expresso nilai Portugalg masih pekerjaan rumah besar di belakang. Absennya Ruben Dias membuat lini belakang rapuh hadapi serangan balik cepat Kongo.

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Piala Dunia 2026 Portugal Republik Demokratik Kongo Cristiano Ronaldo Roberto Martinez

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